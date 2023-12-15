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Российские компании массово побежали из Кипра

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  • 15.12.2023, 19:11
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Российские компании массово побежали из Кипра

Они испугались визита агентов ФБР США.

Российские компании массово покидают Кипр, некогда самую популярную офшорную юридискцию, после того как власти острова начали расследование нарушений санкций против РФ, а деятельностью российских олигархов на Кипре заинтересовалось ФБР США, отмечает The Moscow Times.

В четверг, 14 декабря, о планах покинуть Кипр объявила TCS Group Holding — головная компания Тинькофф-банка, контрольный пакет которой после начала войны приобрел миллиардер Владимир Потанин. С Кипра, где TCS Group была зарегистрирована с 2006 года, компания планирует переехать в один из «российских офшоров», созданных на островах Октябрьский в Калиниграде и Русский в Приморье. Решение будет принято на внеочередном собрании акционеров 8 января.

В пятницу, 15 декабря, решение о переезде с Кипра в Россию должны принять акционеры Etalon Group — одной из крупнейших девелоперских компаний России, строящей почти 3 млн кв. метров жилья. Etalon, главным акционером которой является АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова, также намерена зарегистрироваться в «русском офшоре».

С начала 2023 года не менее десяти крупнейших российских компаний решили покинуть Кипр, который долгое время был главной офшорной «копилкой» денег российского бизнеса и на котором до войны российские резиденты держали $162 млрд прямых инвестиций — сумму, в 5 раз превышающую кипрский ВВП.

В ноябре переехать с Кипра в Казахстан решили дискаунт-ретейлер Fix Price и United Medical Group, владелец сети клиник EMC; в августе попрощаться с островом решили «Трансмашхолдинг» (крупнейший в РФ производитель подвижного состава для железных дорог), Globaltrans (один из крупнейших частных железнодорожных операторов) и онлайн-ретейлер Ozon.

В конце лета о планах покинуть Кипр объявили разработчик программного обеспечения Noventiq Holdings, «ЕвроМедЦентр», MD Medical Group Investments (управляет сетью клиник «Мать и дитя»).

В марте 2023 года перерегистрировал юрлицо Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области сервис доставки продуктов «Сбермаркет».

Новая, зимняя волна бегства с Кипра состоялась на фоне визита на остров агентов Федерального бюро расследований США. По данным The Guardian, вместе с чиновниками службы по борьбе с финансовыми преступлениями американского Минфина они намерены помочь местным властям разобраться со способами ухода россиян от санкций.

Власти Кипра еще весной начали расследование российского присутствия на острове, открыв в общей сложности 29 дел после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов. Среди них оказались Роман Абрамович и Алишер Усманов.

Борьба с уклонением от санкций дает Кипру возможность укрепить свою репутацию «заслуживающего доверие делового и финансового центра», говорил в июне новый президент страны Никос Христодулидис. В отличие от своего предшественника, при котором операции по привлечению российских миллиардов и их сокрытию расцвели пышным цветом, Христодулидис провозгласил политику «нулевой терпимости» по отношению к любому кипрскому гражданину или компании, которые помогают обходить антироссийские санкции.

Поддержав ограничительные меры против России, Кипр встал «на правильную сторону истории», считает президент.

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