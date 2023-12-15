Российские компании массово побежали из Кипра 1 15.12.2023, 19:11

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Они испугались визита агентов ФБР США.

Российские компании массово покидают Кипр, некогда самую популярную офшорную юридискцию, после того как власти острова начали расследование нарушений санкций против РФ, а деятельностью российских олигархов на Кипре заинтересовалось ФБР США, отмечает The Moscow Times.

В четверг, 14 декабря, о планах покинуть Кипр объявила TCS Group Holding — головная компания Тинькофф-банка, контрольный пакет которой после начала войны приобрел миллиардер Владимир Потанин. С Кипра, где TCS Group была зарегистрирована с 2006 года, компания планирует переехать в один из «российских офшоров», созданных на островах Октябрьский в Калиниграде и Русский в Приморье. Решение будет принято на внеочередном собрании акционеров 8 января.

В пятницу, 15 декабря, решение о переезде с Кипра в Россию должны принять акционеры Etalon Group — одной из крупнейших девелоперских компаний России, строящей почти 3 млн кв. метров жилья. Etalon, главным акционером которой является АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова, также намерена зарегистрироваться в «русском офшоре».

С начала 2023 года не менее десяти крупнейших российских компаний решили покинуть Кипр, который долгое время был главной офшорной «копилкой» денег российского бизнеса и на котором до войны российские резиденты держали $162 млрд прямых инвестиций — сумму, в 5 раз превышающую кипрский ВВП.

В ноябре переехать с Кипра в Казахстан решили дискаунт-ретейлер Fix Price и United Medical Group, владелец сети клиник EMC; в августе попрощаться с островом решили «Трансмашхолдинг» (крупнейший в РФ производитель подвижного состава для железных дорог), Globaltrans (один из крупнейших частных железнодорожных операторов) и онлайн-ретейлер Ozon.

В конце лета о планах покинуть Кипр объявили разработчик программного обеспечения Noventiq Holdings, «ЕвроМедЦентр», MD Medical Group Investments (управляет сетью клиник «Мать и дитя»).

В марте 2023 года перерегистрировал юрлицо Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области сервис доставки продуктов «Сбермаркет».

Новая, зимняя волна бегства с Кипра состоялась на фоне визита на остров агентов Федерального бюро расследований США. По данным The Guardian, вместе с чиновниками службы по борьбе с финансовыми преступлениями американского Минфина они намерены помочь местным властям разобраться со способами ухода россиян от санкций.

Власти Кипра еще весной начали расследование российского присутствия на острове, открыв в общей сложности 29 дел после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов. Среди них оказались Роман Абрамович и Алишер Усманов.

Борьба с уклонением от санкций дает Кипру возможность укрепить свою репутацию «заслуживающего доверие делового и финансового центра», говорил в июне новый президент страны Никос Христодулидис. В отличие от своего предшественника, при котором операции по привлечению российских миллиардов и их сокрытию расцвели пышным цветом, Христодулидис провозгласил политику «нулевой терпимости» по отношению к любому кипрскому гражданину или компании, которые помогают обходить антироссийские санкции.

Поддержав ограничительные меры против России, Кипр встал «на правильную сторону истории», считает президент.

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