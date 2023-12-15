«Скоро Лукашенко заговорит про рептилоидов и плоскую Землю» 15.12.2023, 19:37

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Диктатор бредит все чаще.

На этой неделе «синепалый» пытался убедить приближенных, что в Эмираты он ездил не отдыхать, а работать. Собравшееся же накануне праздника руководство спецслужб, что Запад не спит, и почему-то не принимает действия Россиия и ее «союзничка».

Лекция для руководства спецслужб того, что осталось от СНГ, тоже не задалась, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Во-первых, все уже привыкли к альтернативному качеству аналитики, что от хунты, что от России. Последнее очень хорошо демонстрировал смс в ходе прямой линии Путина: «Почему ваша реальность отличается от нашей действительности?» Вопрос, так и остался без ответа.

Во-вторых, то, что волнует «синепалого» и Путина, далеко не всегда важно для иных участников этого клуба. Тема санкций и войны с цивилизованным Западом касается исключительно двух диктаторов. Остальные стараются с Западом не ссориться, даже если помогают в обходе санкций.

В-третьих, российскоцентричность пространства СНГ крайне спорна. Есть Запад, есть Китай, которые все более активно играют на этом поле. Соответственно все пророссийские нарративы пролетели мимо аудитории.

В-четвёртых, кринжовая конспирология «Черчельского-Патрушева» в авторском изложении от «синепалого» кринж даже не двойной, а тройной. Скоро можно будет услышать про рептилоидов и плоскую Землю.

В этот раз даже не конспектировали.

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