Российский Курск массово атаковали беспилотники 1 15.12.2023, 19:44

2,846

В городе прогремели мощные взрывы.

В Курске (РФ) прозвучало несколько взрывов сегодня вечером, 15 декабря. Местные власти заявляют о работе систем противовоздушной обороны из-за фиксации в небе над городом неких беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта и Минобороны РФ.

О взрывах в Курске сначала информировали в местных пабликах. В сети также были опубликованы кадры, на которых видны вспышки в небе и раздаются звуки взрыва.

Представители власти региона объяснили ситуацию работой ПВО из-за атаки беспилотников.

- В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!, - говорится в заявлении местного губернатора.

Позже в оборонном ведомстве страны-агрессора выступили с утверждением о якобы пресечении попытки атаки с применением БПЛА. Традиционно в налете дронов Минобороны РФ обвиняет Украину.

Также в российском министерстве рассказали, что беспилотники были самолетного типа. Два дрона якобы были сбиты в 17.30 по местному времени.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», - написали в пресс-службе Минобороны РФ.

Примечательно, что количество «сбитых целей» над Курском отличается в заявлениях местных властей и российского министерства. Так, по словам Старовойта, их вдвое больше.

«ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА», - написал он в своем Telegram около шести вечера, хотя в ведомстве Шойгу такие данные не обновляли на этот момент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».