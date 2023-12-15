Приложение с белорусскими корнями вошло в список лучших изобретений года по версии Time 15.12.2023, 19:56

Чем оно отличилось?

Журнал Time внес анонимный режим в трекере Flo в топ-200 лучших изобретений 2023 года. Компания попала в раздел «Приложения и ПО», сообщает devby.io.

Flo — это приложение с белорусскими корнями, помогающее женщинам заботиться про их здоровье.

В сентябре 2022-го года Flo добавила в приложение анонимный режим, в котором ключевые данные, например сведения о циклах и симптомах, переносятся в новую учетную запись, не содержащую какой-либо персональной информации. Функция реализована в партнерстве с Cloudflare. В этом году Flo выложила ее исходный код на GitHub.

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