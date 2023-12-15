Решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС приняли: что дальше Петр Олещук

15.12.2023, 20:05

Петр Олещук

Политическое решение принято.

Еще утром 14 декабря относительно перспектив принятия решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС царил общий скепсис. Царил он и 14 декабря, и неделю назад, и раньше. Причины для скепсиса были очевидны — многочисленные заявления в формате «зрада» со стороны тех или иных представителей ЕС.

То новый премьер Словакии выразит сомнение в европейских перспективах Украины, то канцлер Австрии вдруг вспомнит о том, что Боснию тоже надо принимать в ЕС. Ну и конечно венгерский премьер Орбан, успевший за последние дни сделать кучу заявлений о «неготовности Украины» и «недопустимости» ее вступления в ЕС. Последний был самой большой проблемой, потому что решение о начале переговоров требовало коллегиальности и участия всех лидеров государств, входящих в ЕС. Следовательно, обойти Орбана никак бы не получилось.

Формально Венгрия выдвигала кучу требований к Украине. То вспоминала о правах венгров, то о войне, то еще о чем-то, хотя все понимали, что на самом деле причина — «особые отношения» Венгрии с бункерным агрессором.

Кстати, когда вам будут рассказывать о том, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС «не важно», то просто вспомните, какие усилия для того, чтобы его заблокировать, приложили наши враги. Сколько бонусов получила та же Венгрия. Включая целую АЭС за российский счет. Все было направлено на то, чтобы сделать кому-то «подарок» к Новому году в виде блокирования евроинтеграции, чтобы потом качать тему «зрады» и «забвения» Украины.

Но Украина, конечно, не ждала, что все сделают за нее. Конечно, нам помогали, и сейчас президент Владимир Зеленский обзванивает друзей Украины, которые помогали принятию эпохального решения: от Макрона до президента Литвы Науседы.

Но и Украина сделала немало. Начиная от ряда решений, которые были приняты Верховной Радой в течение года, и завершая марафоном встреч, которые провел в последние дни Зеленский, сумев «поймать» того же Орбана даже в Аргентине. И вот после обращения украинского президента к лидерам ЕС, после обсуждений и «исчезновения» из комнаты Орбана, решение было принято. Хотя еще утром никто не верил, хотя некоторые государственные руководители говорили, что готовятся заседать до нового года, но оно было принято.

Что дальше? Политическое решение принято. Теперь формируется переговорная рамка, международная конференция по согласованию законодательства Украины и ЕС, проведены переговоры по 35 главам, отражающим 35 сфер интеграции в ЕС, закрытие переговоров, решение о вступлении Украины в ЕС, которое должно быть ратифицировано национальными парламентами. В целом — немало, но самое главное то, что политическое решение принято, политические преграды сняты. Начинается конкретная работа, и это действительно очень важно.

Петр Олещук, Facebook

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