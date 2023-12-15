Макрон публично обругал Орбана и потроллил Путина
- 15.12.2023, 20:11
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Президент Франции эмоционально прокомментировал венгерское вето на помощь Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал венгерского премьер-министра Виктора Орбана выйти за рамки позерства и проявить ответственность. Данное заявление было сделано на пресс-конференции после заседания лидеров ЕС, где Венгрия наложила вето на выделение 50 миллиардов евро Украине, отмечает «Униан».
Так, Макрон призвал Орбана «уважать Европейский союз, а не брать его в заложники».
Алисса де Карбоннел, заместитель директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе, в комментарии The Washington Post отметила, что Орбан «воодушевлен политическим тупиком по поводу дальнейшего финансирования Украины в Вашингтоне и разочарованием в контрнаступлении Украины».
На той же пресс-конференции Макрон ответил и российскому диктатору Владимиру Путину, который накануне пожаловался, что французский лидер давно ему не звонил.
«Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата. Мой телефонный номер не изменился», – сказал Макрон.
Напомним, в ходе заседания лидеров стран-членов ЕС, которое длилось до поздней ночи, обсуждался вопрос выделения Украине четырехлетней финансовой помощи в размере 50 млрд евро. В конечном итоге премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на это решение.
Вчера же Владимир Путин во время «прямой линии» с россиянами пожаловался, что Макрон перестал ему звонить.