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В больнице поселка Октябрьский закрывают хирургическое отделение

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  • 15.12.2023, 20:24
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В больнице поселка Октябрьский закрывают хирургическое отделение

Нет специалистов.

В районной больнице городского поселка Октябрьский закрывают хирургическое отделение. Об этом местные жители рассказали «Флагштоку». Теперь людям предстоит ездить к хирургу за 70 километров в Светлогорск.

Блогер Андрей Паук позвонил в больницу и спросил, почему так происходит.

«Есть приказ гомельского управления здравоохранения. Нет врача-хирурга. Дело не в зарплате, а в том, что нет специалиста», – ответили в больнице.

Сообщается, что местная врач-хирург ушла в декретный отпуск. А нового врача не могут найти. Также в райцентре не хватает врача-оториноларинголога.

На горячей линии главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома журналистам сообщили, что отделение работает и «никаких приказов и распоряжений о его закрытии на сегодняшний день нет».

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