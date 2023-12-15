Лукашисты сами себя загнали в ловушку с ценами 15.12.2023, 20:47

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«Заблудились» в регулировании.

Нацбанк сообщил, что возобновляет операции по регулированию ликвидности банков, чтобы в последующем перейти к режиму таргетирования инфляции. По сути, регулятор хочет регулировать инфляцию более рыночными методами, чем сейчас. Но сначала намерен влиять на объемы ликвидности, которыми располагают банки. Однако эти намерения вызывают ряд вопросов: как они соотносятся с политикой ручного управления инфляцией, не будет ли политика Нацбанка противоречить тому, что делает и к чему стремится правительство, и как это скажется на кошельках белорусов? «Зеркало» спросило об этом экспертов проекта «Вашы грошы».

«У правительства и Нацбанка разные интересы»

С 3 января Нацбанк будет проводить аукционы, призванные регулировать объемы ликвидности банков. Это делается для того, чтобы обеспечивать банки при необходимости белорусскими рублями для проведения платежей. Впоследствии регулятор намерен перейти к таргетированию инфляции, то есть влиять на цены посредством процентной политики. Делаться это будет для поддержания ценовой и финансовой стабильности.

Однако эти намерения регулятора в чем-то противоречат нынешней политике государства по регулированию уровня инфляции. Сейчас в Беларуси действует, по сути, ручное управление ценами, которое правительство установило, приняв в конце 2022 года 713-е постановление. Этот инструмент пусть и искусственным путем, но давал временный эффект. Однако во второй половине этого года цены стали вырываться из-под регулирования, и в ноябре инфляция разогналась.

Казалось бы, в такой ситуации, когда регулированием цен занимается правительство, да еще и в ручном режиме, намерения Нацбанка по возвращению своих методов управления ценами, с одной стороны, будут идти параллельно с тем, что уже реализуется, а с другой — противоречить политике правительства.

Эксперты проекта «Вашы грошы» подчеркивают, что так получается потому, что у правительства и Нацбанка разные интересы, причем в этом вопросе диаметрально противоположные.

— У Нацбанка интерес — это финансовая стабильность и таргетирование инфляции, а у правительства цель — это рост ВВП. Собственно говоря, именно поэтому Минфин, правительство проводят политику накачивания экономики дешевыми деньгами, или, как это называется на профессиональном языке, мягкую денежно-кредитную политику. Нацбанк пытается этому противиться, сохранить стабильность финансовой системы, — объясняют экономисты. — Возобновление аукционов (операций по регулированию ликвидности банков. — Прим. ред.) вполне может быть одним из тех инструментов, которые Нацбанк видит в том, чтобы пытаться противостоять проинфляционной политике правительства.

Тем не менее, у Нацбанка вряд ли будет получаться эффективно реализовывать свою ценовую политику, считают эксперты.

Почему возобновляют операции по поддержанию ликвидности

— Если мы говорим про вкачивание денег в экономику, то получать их будут неэффективные госпредприятия, в том числе через различные схемы ликвидности у банков. То есть банки будут заливать деньгами госпредприятия, — объясняют экономисты. — Вопрос в том, кто будет оплачивать эти льготные кредиты для бизнеса? Понятное дело, что частный бизнес и, в конечном счете, гражданин, потому что эти деньги будут потрачены на неэффективные госпроекты — и совершится очередной цикл деградации.

Сохранение чрезмерного стимулирования экономического роста, в первую очередь посредством инвестиций, эксперты называют политическим решением. По их оценке, в нынешней ситуации краткосрочные цели, во многом популистские, превалируют над целями структурного развития общества и экономики страны.

— Скорее всего, это идет от Лукашенко и его советников, которые хотят показать какой-то там экономический рост. Но так как Лукашенко нелегитимен ни внутри страны, ни снаружи, плюс Беларусь находится под санкциями, к тому же сильно упали инвестиции. В итоге как развивать экономику — непонятно. Они нашли такой способ: решили государственными инвестициями разгонять экономический рост, — говорят экономисты. — При этом они научились на тех ошибках, которые совершал [экс-глава Нацбанка] Петр Прокопович, что если просто вбрасывать деньги, то это моментально отражается на инфляции. Тогда инвестиционные деньги приводят сначала к росту импорта, в том числе инвестиционного, а потом они приводят к кризису и девальвации. Чтобы постараться этого не допустить, они одновременно еще пытаются контролировать цены, инфляцию. А Нацбанк все это видит — и пытается противодействовать всему этому хозяйству.

Если смотреть на такое положение дел с точки зрения управленцев, заинтересованных в экономическом росте любой ценой, то им такой подход, скорее всего, кажется правильным, отмечают эксперты. Но с точки зрения развития бизнеса, структуры экономики, благосостояния общества эта политика, конечно, тупиковая. Более того, она приведет к очередным кризисам.

Как это скажется на кошельках белорусов

— Ситуация будет похожа на поздний Советский Союз. Она не повторится настолько драматично, но логика будет приблизительно такой, как тогда, когда можно было целую зарплату спустить на одни джинсы. Почему? Потому что джинсы — импортные, и потому что обменный курс такой, что вся средняя зарплата, условно говоря, уходит на эти самые джинсы. Такой перекос происходит за счет регулирования цен, а значит, доходов и расходов, — приводят пример аналитики проекта.

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