Запас хода двух десятков электромобилей проверили в реальных условиях 2 15.12.2023, 20:53

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Результаты удивили.

Не секрет, что запас хода электромобилей в реальных условиях нередко отличается от паспортного, а при езде по трассе на большой скорости снижается очень существенно. Это решило проверить американское издание Consumer Reports и испытало современные электромобили, пишет «Фокус».

Тест на запас хода в загородном цикле прошли 22 электромобиля разных классов. Они двигались по трассе на скорости 110 км/ч до полного разряда батареи.

Выяснилось, что запас хода Ford F-150 Lightning на трассе на 80 км (или 15%) меньше паспортного. У Lucid Air расхождение составило 64 км (10%), а у Tesla Model S Long Range – 62 км (9,6%).

В то же время, нашлись автомобили, которые удивили и проехали значительно больше, чем ожидалось. Так, у Mercedes EQE 350 реальный запас хода оказался сразу на 116 км (27%) больше паспортного, у BMW i4 – на 75 км (17%), а у BMW iX – на 74 км (14%).

Дальше всего смогли проехать Mercedes-Benz EQS 580 (612 км) и BMW iX (596 км), а меньше всего – Lexus RZ (325 км) и Subaru Solterra (338 км).

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