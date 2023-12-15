В ВСУ раскрыли, как изменились российские штурмы на фронте
- 15.12.2023, 21:00
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Увеличилось и количество авиаударов.
Российские захватчики на фронте штурмуют украинские позиции малыми группами пехоты с применением авиации и бронетехники. Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Он заявил, что захватчики применяют меньшее количество техники, чем это было в начале активных действий.
- Пока оккупанты не уменьшают количество боеприкосновений. Уже три дня подряд около 80 штурмовых действий ежесуточно и подавляющее большинство из них на Донетчине. Штурмует враг в основном группами до 20 человек, есть 5, есть 10... Действуют, в частности, и при поддержке бронетехники. Бронетехники не так много, как в начале активных действий, то есть это максимум до десятка, — заявил Штупун.
Кроме того, военный сообщил, что российские оккупанты увеличили количество авиаударов по позициям украинских защитников.
- Враг продолжает применять авиабомбы по нашим позициям и по гражданской инфраструктуре, — сказал Штупун.