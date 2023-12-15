В России арестовали еще одного разработчика гиперзвуковых технологий 15.12.2023, 21:17

1,224

Ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат"

Его подозревают в госизмене.

Суд в Новосибирске арестовал томского ученого Владислава Галкина, подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК РФ). Задержанный, кандидат физико-математических наук и доцент Томского политехнического университета, является постоянным соавтором главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН, Валерия Звегинцева, которого также обвиняют в госизмене. Как пишет The Moscow Times, oб этом изданию «Т-инвариант» сообщила Елена Нефедова, и. о. председателя Советского районного суда Новосибирска.

Галкин занимался различными направлениями физики, включая реологию, фильтрацию в контексте нефтедобычи, а также сверхзвуковую газовую динамику. С 2016 года он активно участвовал в совместных работах с коллегами из ИТПМ, включая Валерия Звегинцева, в области механики сверхзвуковых течений.

В последней совместной работе Галкина и Звегинцева, опубликованной в иранском «Journal of Applied and Computational Mechanics», был предложен метод проектирования высокоскоростных осесимметричных воздухозаборников с использованием реверса потока в соответствующем изоэнтропическом сопле.

Внимание спецслужб привлекли темы исследований ученых, такие как конструкции воздухозаборников для сверхзвуковых летательных аппаратов. Их работы использовались при создании ракет «Кинжал», «Циркон», «Авангард» и «Сармат».

Всего в Сибирском отделении РАН, которое известно сильным потенциалом в физико-математической области, уголовному преследованию подверглись 16 человек, включая экс-главу отделения, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых — 54-летний Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, — умер в московском СИЗО вскоре после ареста сотрудниками ФСБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».