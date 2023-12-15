«Можно вносить свои предложения по расписанию» 1 15.12.2023, 21:23

Белорусы рассказали, каково жить в городах Польши, где проезд в транспорте полностью бесплатный.

В Польше есть города, где проезд для жителей полностью бесплатный. Так местные власти стимулируют горожан отказываться от автомобилей в пользу общественного транспорта, чтобы улучшить экологическую ситуацию. Один из таких городов — Калиш. Белорусы, которые живут в этом городе, рассказали MOST, каково это — не платить за проезд.

Польша — страна с одним из самых высоких показателей автомобилизации в Европе. По данным на 2022 год, на тысячу жителей Варшавы приходилось 715 автомобилей, а Кракова — более 600. Для сравнения: в Париже на тысячу жителей приходится всего 320 машин, а в Берлине — 280. При этом около 40% автомобилей в Польше — это машины старше 20 лет. Всё это негативно влияет на экологию.

Чтобы минимизировать последствия интенсивного автомобильного движения, городские власти пытаются развивать велосипедную инфраструктуру и повышать доступность общественного транспорта. Так, некоторые гмины приняли решение отменить плату за общественный транспорт для своих жителей. Цель такой инициативы — показать, что ездить на автобусах выгоднее, чем на личных автомобилях. Расходы на транспорт ложатся на городской бюджет. В некоторых гминах, например в Минск-Мазовецком, эти расходы частично компенсируются повышением платы за городские парковки.

Сейчас в Польше насчитывается около 80 гмин, где проезд бесплатный. В основном речь идёт о небольших населённых пунктах. Но общее количество жителей Польши, которые не платят за общественный транспорт, составляет от 1,6 до 1,8 млн человек.

Чтобы ездить в автобусах бесплатно, нужно платить в этом городе налоги и оформить карту жителя города. Помимо бесплатного проезда она даёт владельцу право на различные скидки и привилегии, которые предоставляет город. Во время поездки карту нужно прикладывать к считывающему устройству.

В некоторых гминах: Кентшине, Мальборке, Дзялдово, Гижицко — проезд на городских автобусах бесплатный не только для местных жителей, но и для приезжих.

Меньше ездить на автомобиле или меньше ходить пешком

Один из крупных городов, поддержавших введение бесплатного проезда, — Калиш. Это второй по величине город Великопольского воеводства после Познани. Бесплатный проезд в автобусах Калиша вводился по инициативе президента города ещё до пандемии. Но с подъёмом заболеваемости COVID-19 нововведение отменили, чтобы уменьшить количество пассажиров и тем самым снизить риск заражений.

С 1 января 2023 проезд в автобусах снова стал бесплатным. В первый месяц им воспользовались более 8,6 тыс. человек. В феврале количество пассажиров возросло до 102 тыс. В марте автобусами воспользовались более 111 тыс. пассажиров.

Но статистика города свидетельствует, что возросло число коротких поездок. Расстояние, которое люди раньше проходили пешком, они стали проезжать на автобусах. То есть повлияло ли новшество на количество автомобилей на улицах, пока не ясно. Специалисты считают, что оценить эффективность такого решения можно не раньше чем через год после введения.

«Существенно экономит семейные деньги»

Алёна живёт в Калише более 5 лет. Сейчас она в декретном отпуске.

— У меня нет водительских прав, поэтому часто пользуюсь общественным транспортом. Это очень удобно, тем более бесплатно. Оформляла карту мешканьца (жителя. — Прим.) для бесплатного проезда давно, когда она ещё была бесплатной — сейчас стоит 20 злотых. Для этого нужно было выслать скан фото и первой страницы налоговой декларации PIT-37.

Бесплатный проезд существенно экономит семейные деньги. Раньше я тоже экономила: где-то шла пешком, где-то мужа просила подвезти, покупала дневной билет (была такая опция в приложении банка) и могла ездить целый день за 5 злотых.

Алёна довольна качеством городского транспорта.

— Автобусы все новые, есть места для колясок, водитель специально опускает входную сторону, чтобы удобно было заехать с ребёнком. Внутри тепло, есть гнездо для подзарядки телефона. Пассажиры приветливые, их немного — в основном бабульки и учащиеся. Президент города сменил в этом году расписание поездок, добавил новые маршруты и остановки. Какое-то время действовало тестовое расписание, можно было вносить по нему предложения, чтобы улучшить качество. Всё-таки город растёт, появляются новые районы.

«Транспорт в городе вполне приличный и не перегруженный»

С Алёной согласна и другая жительница города — Альвина.

— Транспорт в городе вполне приличный и не перегруженный. И для ребёнка бесплатный проезд удобен, когда он куда-то с классом периодически ездит.

При этом белoруска отмечает, что не стала отказываться от автомобиля в пользу общественного транспорта. И не считает, что бесплатный проезд стал существенной экономией для её семьи.

«Из минусов — мало автобусов в выходные и поздно вечером»

Семья ещё одной жительницы Калиша — Ирины (имя изменено) тоже не стала меньше пользоваться автомобилем. Но когда муж Ирины занят, девушка активно ездит на общественном транспорте.

— Транспорт в городе новый, свободный, ходит по расписанию. Из минусов — мало автобусов в выходные и поздно вечером.

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