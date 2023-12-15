В гомельской квартире, где живет семья Леонида Судаленко, прошел обыск
- 15.12.2023, 21:51
Экс-политзаключенного объявили в розыск в Беларуси.
В квартире бывшего политзаключенного и правозащитника Леонида Судаленко в Гомеле в пятницу, 15 декабря, прошел очередной обыск. Oн объявлен в розыск в Беларуси, сообщил правозащитный центр «Весна».
«В эти минуты в Гомеле закончился обыск квартиры, где живет моя семья. Что ищут — не говорят, ничего не забрали. Стало известно об объявлении меня в Беларуси в розыск» - написал сам Судаленко в Facebook вечером 15 декабря.
«Символично, что сегодня в эти минуты в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит церемония вручения «Весне» премии ООН», — добавил он.
Правозащитник ожидал прихода силовиков в свою квартиру после того, как 12 декабря обыск прошел по месту его регистрации — в агрогородке под Гомелем.