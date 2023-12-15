Литва в новом пакете помощи передала Украине миллионы боеприпасов 15.12.2023, 22:15

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На 2024-2026 годы предусмотрена военная поддержка страны на 200 миллионов евро.

Литва, которая постоянно поддерживает Украину, отправила сегодня новую партию помощи. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

«Литовская армия направила в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч снарядов к переносным противотанковым гранатометам малой дальности», - сказано в сообщении. Также отмечается, что передано около тысячи раскладушек.

«Мы слышим настоятельные просьбы Украины и продолжаем нашу поддержку, в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно поощряем наших союзников делать то же самое», - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В сообщении отмечается, что Литва не только передает Украине военную технику и оборудование, но и активно обучает украинских военных, оказывает медицинскую помощь и имеет реабилитационные программы для украинцев.

- В Литве уже составили долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы предусмотрена военная поддержка на 200 миллионов евро, - сообщает Министерство обороны Литвы.

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