«Нахожусь в режиме жесткой экономии» 2 15.12.2023, 22:22

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Белорусы поделились, сколько денег планируют потратить на встречу Нового года.

До Нового года осталось чуть более двух недель. Многие белорусы уже начали готовиться к празднику — закупают подарки, планируют, какие продукты они будут покупать для новогоднего стола. «Зеркало» спросило у читателей, насколько масштабные траты они могут себе позволить к этому празднику, какими вкусностями будут угощать себя и близких.

Андрей (имена героев материала изменены) будет встречать Новый год вместе со своей девушкой у него дома, хотя еще пару лет назад мужчина позволял себе поход в ресторан (правда, тогда рядом с ним была другая спутница, «из любителей посещать пати»).

— Все траты для новогоднего стола я беру на себя, а девушка будет готовить. Пока мы еще не придумали, что из продуктов будем покупать, пойдем вместе в магазин на закупки и там определимся. Думаю, что все продуктовые траты составят до 200 рублей, — рассказал Андрей.

Мужчина говорит, что хотел бы запечь стейк из красной рыбы, но цена его отпугнула — больше 80 рублей за килограмм. И хотя зарабатывает он неплохо — у него свой небольшой бизнес, — не хочет тратить такие деньги. Также он хотел бы купить баночку красной икры, но боится нарваться на подделку.

— Шаманское я бы купил наше «Радзивилловское», меня устраивает этот напиток, если девушка одобрит, то на нем и остановимся. Еще будут какие-то конфеты, торт, фрукты. Кстати, нам надо еще купить елку и игрушки, но много денег на это тратить я не буду.

Что касается подарков друг другу, то пара договорилась, что они обменяются презентами стоимостью не больше 50 рублей.

Илона призналась, что в последние годы денег ей очень не хватает — она одна растит сына, который учится на платном отделении в колледже, выплачивает кредит за телефон и арендную плату за квартиру. Примерно 1300 рублей у нее ежемесячно уходит на обязательные платежи. А недавно у женщины произошла неприятность — сломалась зубная коронка, теперь надо ставить новую, она обойдется почти в 3000 рублей.

— Я нахожусь в режиме жесткой экономии. Мой традиционный магазин для обновок — секонд-хенд, правда, недавно купила на рынке новую куртку за 280 рублей, — рассказала Илона.

И все же женщина очень хочет отметить Новый год за праздничным столом. Она планирует, что потратит на него максимум 100 рублей. Белоруска хочет приготовить несколько кусочков мяса по-французски, салат оливье, селедку под шубой, отварной картофель. Обязательно будет шампанское, но только отечественное, оно подешевле.

— Обязательно подарю что-нибудь сыну. Что именно, я еще не определилась, но думаю, что на это должно уйти не больше 100−150 рублей.

Светлана будет праздновать Новый год вместе с мужем и шестимесячной дочкой. Молодая мама сейчас в декрете, семью обеспечивает ее супруг. Денег у них немного, поэтому праздничный бюджет в этом году ограничен.

— С новогодней готовкой мы решили не заморачиваться, закажем суши (они обойдутся примерно в 90 рублей), купим бутылку шампанского (не дороже 20 рублей). Будем без мандаринов, сложно найти хорошие и по приемлемой цене. Конфеты будут с работы, там хороший набор, поэтому тоже нет необходимости покупать дополнительные сладости, — рассказала о планируемом праздничном столе Светлана.

Семья обязательно поставит елку, все украшения для нее есть с прошлого года. Девушка говорит, что елочные игрушки она всегда покупает с расчетом, чтобы их хватало на несколько лет, «тем более что стоят они недешево».

— Мы с мужем решили, что будем дарить друг другу подарки в пределах 100 рублей. Я не знаю, что он преподнесет мне, а я решила, что подарю ему практичный подарок — одежду. Но также надо что-то подарить родственникам, а их около 10 человек, на каждый подарок уйдет не меньше 30 рублей.

Новый год Вероника и ее муж будут встречать дома. Дети и внуки супругов сейчас живут в другой стране, поэтому поздравлять друг друга родные будут по интернету.

— Настроение совершенно не новогоднее, поэтому отмечать праздник будем скромно, — сказала женщина.

На работе у Вероники пройдет небольшой корпоратив, а дома она приготовит пару любимых салатов, алкоголя на столе не будет.

— Раньше мы отмечали более обильно, а сейчас все сложнее это вытягивать финансово (я работаю в образовании, это очень тяжело по деньгам), да и все меньше желания. То, что я хотела бы купить к Новому году, стоит очень дорого. Поэтому, чтобы не экономить, просто решила это не покупать.

Елку семья решила все же поставить. Вероника не будет обновлять новогодние украшения, ведь «стоят они немало», придется обойтись старыми.

— Детям и внукам подарки от нас, конечно, будут. Некоторые из них заказали на Wildberries. Все вместе они затянули не больше 200 рублей, на одного человека примерно 40−60 рублей.

Наталья — мама двух девочек 9 и 10 лет. Она говорит, что каждой нужно выбрать подарок, стоимость каждого она запланировала в районе 200 рублей. Также подарки получат и домашние питомцы. В этом году кошке куплена подушка в виде кота, а хомячку подарят гамак.

— У меня на новогодние подарки всегда такая сумма уходит (с учетом инфляции). Не скажу, что она очень значительная, но и не маленькая. Обычно с двух зарплат удается отложить деньги без ужимания обычных повседневных трат, — рассказала женщина.

Новогодний стол у семьи состоит в основном из холодных закусок — вяленого мяса, колбасной и сырной нарезок, бутербродов с красной икрой, нескольких салатов (оливье, цезарь). Возможно, будет горячее блюдо.

— Кстати, шампанское и икру я купила в Смоленске, у нас цены на эти продукты неоправданно высокие, — пояснила собеседница. — На горячее я стараюсь сделать что-то необычное типа утки или кролика, но иногда готовим свинину. Тут уж по настроению. Из алкоголя будут вино и шампанское, дочкам купим соки и газировку.

Украшения для елки Наталья покупать в этом году не будет. Хотя женщина мечтает нарядить новогоднее деревце стеклянными игрушками, «как в детстве», но опасается, что кошка может их разбить. Впрочем, она отметила, что никогда не покупает дорогие елочные украшения. Тем более что сейчас в гипермаркетах хватает бюджетного и красивого пластикового декора.

— Вообще Новый год — довольно затратный праздник. Я планирую расходы за 2−3 месяца до него, что-то начинаю покупать уже в конце октября.

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