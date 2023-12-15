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Под польской Ченстоховой столкнулись пять грузовиков

  • 15.12.2023, 22:41
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Под польской Ченстоховой столкнулись пять грузовиков

Двое водителей — из Беларуси.

Серьезное ДТП произошло под польской Ченстоховой. На трассе А1 в направлении Лодзи столкнулись пять грузовых автомобилей, несколько машин загорелось. Двое водителей были из Беларуси. Один погиб, а другой — в тяжёлом состоянии в больнице.

Как сообщили в полиции Ченстоховы, трагедия произошла 14 декабря около 18.00. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania врезался в заднюю часть впереди стоящего автомобиля, который находился в правой полосе движения в пробке. Машины загорелись. Сила удара была настолько велика, что столкнувшиеся автомобили задели машины, стоящие впереди. Три грузовика получили повреждения.

41-летний водитель Scania погиб на месте, а 66-летний водитель тягача Mercedes доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Как сообщает MOST, оба водителя — беларусы.

Прокуратура Ченстоховы начала расследование по факту неумышленного создания дорожно-транспортного происшествия.

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