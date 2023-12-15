Ребус из школьного учебника поставил взрослых в тупик 2 15.12.2023, 22:48

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Решить его не помогла даже нейросеть.

Задачка из учебника для учащихся младших классов поставила пользователей соцсетей в тупик. В поисках решения они обратились к нейросетям, но даже это не помогло разгадать ребус.

Заданием поделилась в своем аккаунте в Х (ранее Twitter) пользовательница с никнеймом welcometocapua. Она опубликовала фотографию страницы из учебника и попросила помочь ей с решением.

Авторы книги поместили задачу в раздел «Природные явления». В ней ученикам предлагается решить ребус, который состоит из двух картинок — рака и тыквы, из-за которой «выглядывают» три пары заячьих ушей. Между изображениями стоит знак «плюс» — судя по всему, если правильно «совместить» картинки, ребенок узнает правильный ответ.

Однако решить детскую загадку оказалось не так уж просто. Пользователи в комментариях к посту признались, что не имеют представления о том, что же конкретно этим заданием хотели сказать авторы. Большинству из них задача показалась бессмысленной. «У меня от этого ребуса рак тыквы», — пошутил один из комментаторов.

Некоторые участники обсуждения признались, что попросили нейросеть найти решение задачи, но ее варианты их не удовлетворили.

Тем не менее нашлись пользователи, которые считают, что им удалось найти ответ. «Это ракушки. Потому что за тыквой скрываются ушки зайцев», — написал один из них. Однако у других комментаторов возник новый вопрос к авторам: к чему на картинке тыква?

Обычно в таких задачниках в конце приводятся ответы и решения для ребусов. Однако автор публикации не уточняла, нашлось ли ей найти разгадку.

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