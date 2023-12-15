Иностранец отправил белоруске в «коричневом конверте» $135 тысяч 15.12.2023, 23:12

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Получила ли она их?

Жительница Солигорского района стала жертвой мошенника, который под видом жениха-иностранца выманил у нее 1600 рублей, сообщает «Зеркало» со ссылкой на МВД.

Пенсионерка познакомилась со злоумышленником в сети в ноябре. Незнакомец представился состоятельным иностранцем Дэниелом, который влюбился в белоруску с первого взгляда. Во время переписки он несколько раз якобы отправлял ей дорогие подарки, но для их получения нужно было переслать определенную сумму на указанный злоумышленником счет.

Один раз Дэниел сказал, что отправил белоруске в «коричневом конверте» 135 тысяч долларов. А потом утверждал, что переслал ей наручные часы.

«Очень красиво. Очень. Но, может, не надо. Прелесть. Меня никто никогда так не баловал. Правда», — написала жертва схемы злоумышленнику, увидев фотографию часов.

Через некоторое время Дэниел рассказал, что ему не позволили «оплатить местные сборы, по страховке». Якобы до прибытия бандероли по адресу он не может покрыть все платежи, и об этом нужно будет позаботиться получательнице. Затем присылал счет, на который необходимо отправить деньги за доставку.

Таким образом он выманил у сельчанки более 1600 рублей. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенника, она обратилась в милицию.

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