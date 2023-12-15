Депутат Европарламента: Украина может стать членом ЕС до 2030 года 15.12.2023, 23:24

Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

Андриус Кубилюс подчеркнул, что членство Украины в ЕС нужно всему Европейскому союзу.

Украина может стать страной – членом Европейского союза уже через несколько лет, считает депутат Европейского парламента, премьер-министр Литвы в 1999–2000-м и 2008–2012 годах Андриус Кубилюс. Об этом сказал 15 декабря во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

Перед саммитом лидеров ЕС мы приняли резолюцию в Европейском парламенте, в которой обратились с просьбой вынести положительное решение [по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС]. Все процедуры могут быть завершены до окончания этого десятилетия. Я надеюсь, что так оно и будет, – подчеркнул он.

Литовский политик рассказал об опыте стран Балтии, которые прошли этот путь в конце 90-х – начале 2000-х годов. Он отметил, что этот процесс не был легок.

- Переговоры не будут легкими. Я помню, как это было в нашей стране, но надеюсь, что Европейский союз сможет преодолеть свои проблемы и вызовы (сегодня мы называем это «венгерским вызовом») и ЕС сможет вернуться к амбициозному расширению, как это было в конце 90-х со странами Балтии, – заявил Кубилюс.

Парламентарий подчеркнул, что членство Украины в ЕС нужно не только самой Украине, но и всему Европейскому союзу.

Он также выразил разочарование, что страны ЕС пока не приняли решение о предоставлении Украине финансовой помощи в размере €50 млрд из-за вето, наложенного президентом Венгрии Виктором Орбаном.

Впрочем, кроме этих средств, напомнил Кубилюс, Украина нуждается в увеличении и военной помощи.

- Мы смотрим на цифры, сколько Россия тратит на военные нужды в этом году. Из публичных источников мы знаем, что эта сумма составляет более $100 млрд. Европейский союз предоставляет Украине €40 млрд. Вместе с привлечением помощи от Соединенных Штатов эта помощь составит около €80 млрд. И это означает, что мы обеспечиваем, чтобы Украина не проиграла войну, но не даем достаточной поддержки, чтобы Украина победила в этой войне, – сказал он.

- Именно в этом я вижу большую потребность изменить эту ситуацию со стороны Запада и принять четкое решение: если наша цель и наша задача – обеспечить победу Украины в этой войне, а России – поражение, мы должны предоставить Украине соответствующую помощь, и я надеюсь, что это будет сделано, – резюмировал Кубилюс.

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