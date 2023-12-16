В Бобруйске сносят здание со знаменитой мозаикой 16.12.2023, 1:25

Местные жители возмущены.

В Бобруйске приступили к сносу старого корпуса больницы, который украшала мозаика белорусского художника Семена Абрамова. Несмотря на протесты горожан, которые хотели спасти культурное наследие, произведение искусства все равно попало под уничтожение. Отправленная в Минкульт петиция с просьбой перенести изображение на другое здание или в музей не помогла, сообщает «Наша Ніва».

Сам Абрамов отметил, что сожалеет об утрате этого произведения монументального искусства. Однако, по его словам, снять мозаику со здания и перенести на новое место было бы очень дорого. Как отмечают строители, дешевле и технически проще сделать новую мозаику, чем спасать эту.

Когда появилась новость о сносе корпуса, белорусы создали петицию, чтобы остановить уничтожение мозаики. В петиции предлагали перенести изображение на другое место или в музейные фонды.

«Белорусское законодательство не предусматривает уничтожение произведений искусства, так как это по прямому определению является варварством. Варварству не место в Бобруйске!» — писали создатели петиции.

Министерство культуры ответило, что «Положением о порядке создания (реконструкции) и приемки произведений монументального и монументально-декоративного искусства… не регулируется вопрос о демонтаже произведений искусства».

Ведомство направило письмо местным органам власти, в чью компетенцию входят решения по реконструкции этого произведения искусства. И они решение приняли.

Еще одно мозаичное панно работы Абрамова находится на станции Березина в Бобруйске — это карта, на которой изображены железнодорожные пути СССР. Серия аналогичных мозаик украшает и ряд домов на улице Минской.

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