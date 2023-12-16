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Лобода назвала яркий поступок Пугачевой и Галкина, который показал их позицию относительно войны в Украине

  • 16.12.2023, 6:12
  • 1,256
Лобода назвала яркий поступок Пугачевой и Галкина, который показал их позицию относительно войны в Украине
Светлана Лобода

Украинская певица подчеркнула, что еще больше зауважала пару.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая до войны гастролировала по РФ, высказалась о своей российской коллеге Алле Пугачевой, эмигрировавшей из страны-оккупанта после начала полномасштабного вторжения.

В интервью «Русской службе BBC» Лобода призналась в безмерном уважении к Алле Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину, которые не приняли политику Путина в отношении Украины и оставили страну, бросив свой дом в Подмосковье.

Украинская певица, которой запретили выступать в РФ, рассказала, что после поступка Пугачевой и Галкина еще больше их зауважала как «интеллигентных и больших внутри людей». Она также добавила, что отъезд Примадонны из РФ говорит намного больше о России, чем ее многомесячное красноречивое молчание о войне.

«В их семье говорит Максим, и Алле Борисовне и так досталось за все это...» - сказала Лобода.

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