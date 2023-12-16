CNN: Из Белого дома исчезла сверхсекретная папка с материалами о России 16.12.2023, 8:32

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Кто в этом замешан?

В Белом доме США исчезла папка с секретными материалами о России. В ней содержалась информация об американских выборах в 2016 году. Об этом сообщает CNN.

Информация была настолько секретной, что конгрессмены и их помощники со специальным допуском могли ознакомиться с ней лишь в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. При этом им не разрешалось забирать с собой записи, которые они делали во время изучения материалов. Эти записи хранились в сейфе.

Сообщается, что в пропавших документах была информация о том, что российский диктатор Владимир Путин пытался помочь Дональду Трампу стать президентом. В папке также были необработанные разведданные о российских агентах с указанием источников получения этой информации.

Последний раз эту папку видели в последние дни пребывания Трампа на посту президента. Он лично распорядился доставить ему папку, а за день до оставления президентского кресла издал указ о рассекречивании части материалов. Речь шла о документах, связанных с расследованием ФБР о вмешательстве РФ в выборы. Эта папка была тщательно изучена помощниками республиканцев со специальным допуском. Происходило это под наблюдением руководителя аппарата Белого дома.

В Белом доме было создано несколько копий уже отредактированной версии папки, которые хотели распространить среди республиканцев в Конгрессе и журналистов. Копии сначала разослали, но потом изъяли. Документы так и не были опубликованы, несмотря на приказ Трампа о рассекречивании, а копии прислали в Нацархив.

Сотрудники американской разведки опасаются, что в результате этой утечки могли быть раскрыты некоторые наиболее охраняемые секреты США и их союзников. В прошлом году стало известно о том, что Трамп прячет секретную папку и другие важные документы в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

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