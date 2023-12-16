«Это разрывает стволы»: войска РФ могут остаться без артиллерии 16.12.2023, 8:42

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Враг оказался в патовой ситуации.

У российских гаубиц на фронте начало чаще разрывать стволы. Причиной этого может быть изношенность вооружения ВС РФ и особенности северокорейских снарядов. Об этом пишет Defense Express.

По словам аналитиков, в последнее время оккупанты стали все чаще жаловаться на то, что снаряды, полученные Россией от КНДР, портят их артиллерийские средства — они разрывают стволы САУ и гаубиц.

До этого уже была информация, что эти боеприпасы демонстрируют аномальный разлет и имеют производственный брак — в пяти отобранных зарядах с одинаковой маркировкой оказался разный порох, разный его вес, нарушение герметизации и отсутствие размораживателя.

«Причинами разрыва снаряда в канале ствола может быть: недостаточная прочность стенок или дна корпуса снаряда, недостаточная обтурация пороховых газов в донной части снаряда, неудовлетворительное качество взрывчатого вещества в снаряде, дефекты металла, недостаток детонатора. И напротив каждого из этих пунктов в отношении снарядов из КНДР вполне возможно поставить «плюсик». Но к этому также надо добавить износ ствола», — отмечают аналитики Defense Express.

Они добавляют, что ранее уже фиксировалась информация о разрывах стволов в армии РФ, но тогда Россия еще не получала боеприпасы от Северной Кореи. Причиной этого назывался высокий износ стволов, что приводит к появлению дефектов в канале ствола, которые также являются причиной разрыва снаряда в стволе.

«Но скорее снаряды из КНДР стали лишь элементом систематической глобальной проблемы, которая увеличивает шансы самоликвидации российской артиллерии. При этом выхода из этой ситуации у врага нет, потому что чем больше износ ствола, тем меньше точность, что означает необходимость сделать большее количество выстрелов, то есть приводит к еще большему износу. А на это накладывается еще и дополнительный разлет снарядов из КНДР и круг проблем замыкается еще раз», — отмечают аналитики.

По их информации, враг оказался в патовой ситуации, поскольку решить эту проблему РФ не может, потому что не может производить необходимое количество новых артиллерийских систем с нуля.

По данным южнокорейской разведки от 1 ноября, ВС РФ получили партию артиллерийских снарядов от Северной Кореи. Также сообщалось, что в Россию прибыли северокорейские советники для предоставления консультаций по использованию боеприпасов.

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