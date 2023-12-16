закрыть
16 декабря 2023, суббота, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Выпороть — это легко»: Путин обсудил с Зюгановым телесные наказания

  • 16.12.2023, 8:47
«Выпороть — это легко»: Путин обсудил с Зюгановым телесные наказания

Главный коммунист России сделал главе Кремля странный комплимент.

На встрече президента России Владимира Путина с руководителями парламентских фракций ветеран российской политики, бессменный уже более 30 лет глава КПРФ 79-летний Геннадий Зюганов решил сделать Путину своеобразный комплимент. Путин разговор поддержал.

Когда Путин упомянул о том, что 11 декабря присутствовал на церемонии поднятия флага на российских атомных кораблях в Североморске, Зюганов его перебил, сказав, что он выпорол бы тех, кто выпустил Путина без шапки в 15-градусный мороз, так как «здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации».

Путин, «приняв замечание на свой счет», с улыбкой ответил, что «выпороть — это мы легко, у нас не заржавеет за этим».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип