«Выпороть — это легко»: Путин обсудил с Зюгановым телесные наказания 16.12.2023, 8:47

Главный коммунист России сделал главе Кремля странный комплимент.

На встрече президента России Владимира Путина с руководителями парламентских фракций ветеран российской политики, бессменный уже более 30 лет глава КПРФ 79-летний Геннадий Зюганов решил сделать Путину своеобразный комплимент. Путин разговор поддержал.

Когда Путин упомянул о том, что 11 декабря присутствовал на церемонии поднятия флага на российских атомных кораблях в Североморске, Зюганов его перебил, сказав, что он выпорол бы тех, кто выпустил Путина без шапки в 15-градусный мороз, так как «здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации».

Путин, «приняв замечание на свой счет», с улыбкой ответил, что «выпороть — это мы легко, у нас не заржавеет за этим».