Беспилотники поразили важные стратегические объекты под Курском
- 16.12.2023, 8:52
Стали известны последствия массированной атаки дронов.
В Курской области России в очередной раз пожаловались на массированную атаку БПЛА. Вечером в пятницу, 15 декабря, взрывы россияне слышали в двух районах Курской области – Дмитриевском и Железногорском.
Данные подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт на своем канале в социальных сетях. Это, как утверждается, якобы вторая атака на регион за день.
В период с 16:30 до 18:00 на странице представителя российских оккупантов появились сообщения о «работе ПВО» над Курском.
Уже после 3 часов ночи Старовойт отчитался о прилетах. В селе Крупец Дмитриевского района российские власти насчитали аж три прилета. В населенном пункте якобы повреждены заборы, окна и крыши в восьми домах.
Кроме того, Старовойт утверждает, что нанесен удар в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – там , по его данным, повреждена компрессорная станция.
А в Железногорском районе беспилотники «повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината». Аварийные бригады выехали на место для устранения последствий, утверждает губернатор.
В атаке дронов российские власти, как всегда, обвинили Вооруженные силы Украины.