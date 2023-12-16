Беспилотники поразили важные стратегические объекты под Курском 16.12.2023, 8:52

Стали известны последствия массированной атаки дронов.

В Курской области России в очередной раз пожаловались на массированную атаку БПЛА. Вечером в пятницу, 15 декабря, взрывы россияне слышали в двух районах Курской области – Дмитриевском и Железногорском.

Данные подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт на своем канале в социальных сетях. Это, как утверждается, якобы вторая атака на регион за день.

В период с 16:30 до 18:00 на странице представителя российских оккупантов появились сообщения о «работе ПВО» над Курском.

Уже после 3 часов ночи Старовойт отчитался о прилетах. В селе Крупец Дмитриевского района российские власти насчитали аж три прилета. В населенном пункте якобы повреждены заборы, окна и крыши в восьми домах.

Кроме того, Старовойт утверждает, что нанесен удар в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – там , по его данным, повреждена компрессорная станция.

А в Железногорском районе беспилотники «повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината». Аварийные бригады выехали на место для устранения последствий, утверждает губернатор.

В атаке дронов российские власти, как всегда, обвинили Вооруженные силы Украины.

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