Бунт в Махачкале: дагестанцы перекрывают дороги 16.12.2023, 8:59

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Что стало причиной?

Вечером 13 октября около 100 жителей Махачкалы перекрыли автомобильную дорогу. На улицы их побудили выйти обесточенные дома и квартиры. Уже не первый год граждане дагестанской столицы сталкиваются с отключениями электричества и газа. Как горожане пытаются решить эту проблему протестом и почему за перекрытие улиц Махачкалы никого не наказывают, разбирался «Вот Так».

Что произошло в Махачкале

По данным дагестанских СМИ, в среду вечером, 13 декабря, на севере Махачкалы толпа людей заблокировала движение автомобилей на проспекте Гамидова и Акушинского дороги в знак протеста. По словам горожан, уже несколько суток они живут без света. В многоэтажках, отапливаемых газом, не работает отопление.

К протестующим махачкалинцам выехали сотрудники мэрии и замминистра энергетики и тарифов Раджаб Набиев. После того, как чиновники пообещали вернуть электричество жителям поселка Сепараторов и проспекта Гамидова в течение нескольких часов, люди разошлись.

Позиция властей

В Минэнерго Дагестана в отключениях электричества винят сильный ветер и непрекращающиеся осадки. В телеграм-канале ведомства рапортуют об устраненных авариях, порой даже не указывая, какой район был подключен к энергоснабжению.

«Продолжительное отключение потребителей, по данным энергетиков, связано с тем, что специалисты долгое время не могли найти место повреждения линии электропередачи. Ситуацию осложняли неблагоприятные погодные условия», — говорится в одном из сообщений.

За несколько часов до протеста глава Махачкалы Юсуп Умавов устроил встречу с представителями ресурсоснабжающих организаций, на которой потребовал от них оперативно устранить последствия аварии и объяснить людям все задержки в восстановлении подачи электричества.

Днем 13 декабря специалисты «Дагэнерго» рассказали, что прерванное в городах и районах Дагестана электроснабжение восстанавливают 26 бригад и отчитались о успешно проделанной работе на 202 объектах. Днем ранее в компании сообщали о как минимум 16 тысячах дагестанцев, оставшихся без света, 11 тысяч из которых — жители Махачкалы.

Однако вечером того же дня обещанное после уличной акции электричество получили не все участники протеста. В соцсетях жители проспекта Гамидова в ночь с 13 на 14 декабря рассказали, что электроснабжение их домов так и не восстановили. «Обещанные три часа прошли, а на проспкекте Гамидова в Махачкале электричества так и нет. Людей обманули, чтобы они разошлись. Заряжаем телефоны в машине, чтобы хотя бы на связи с миром оставаться», — сообщили они в местном телеграм-канале.

Махачкалинцы без света и тепла

В комментариях под постом «Дагэнерго» о проделанных работах от 13 декабря жители других районов также начали рассказывать о своей ситуации. На отсутствие электричества в течение двух дней пожаловались жители поселка Турали. О трехдневных отключениях пишут жильцы квартир на улице Братьев Нурбагандовых.

«Мне кажется, наше Минэнерго и дагестанское отделение «Россетти» занимаются дестабилизацией региональной обстановки, вынуждая людей выходить на улицы. Товарищи, а наши ли вы вообще?» — задается вопросом один из комментаторов.

По словам жителя микрорайона ДОСААФ, с которым удалось поговорить «Вот Так», в его квартире света нет уже практически неделю. 12 и 13 декабря электричество не подавалось вовсе, а 14 декабря его включили на несколько часов. Из-за отсутствия электроэнергии и слабого давления газа в квартирах постоянно холодно. Местные жители, у которых есть родственники в других районах, на зиму переселяются к ним.

«Уже пять лет бьемся как рыбы об лед равнодушия коммунальщиков! На крайние меры с перекрытием трассы мы не шли, но материалы для Генпрокуратуры собираем! Наши активисты пока отговорили народ от крайних мер», — рассказал собеседник «Вот Так».

Другая наша собеседница из района Редукторный переехала в Махачкалу из Москвы в 2020 году. Все три года в Дагестане она живет при отключениях света, воды и тепла. В 12-этажный дом, где находится ее квартира, не проведен газ, он отапливается при помощи электроэнергии.

«Прилетев поздно вечером в Махачкалу, я пошла в ванную. После начала ванных процедур отключили свет, соответственно перестал работать насос и пропала вода. Электричество не было 36 часов! Вы представляете, через что я прошла? Ждать воду и свет 36 часов, чтобы смыть с себя все мыло и шампунь. Газа в доме нет, все на электроэнергии, нет возможности даже приготовить еду. Вот так живем и по сей день, как в каменном веке — без света, воды и тепла», — рассказала «Вот Так» женщина.

Почему никого не накажут за протест

Несмотря на то, что на видео из Махачкалы можно увидеть людей на проезжей части, в пресс-службе МВД по республике Дагестан «Вот Так» сообщили, что прибывшие на место полицейские не зафиксировали никаких нарушений.

«Общественный порядок нарушен не был. С точки зрения полиции, наряды были там незамедлительно, никаких нарушений. Люди не кричали, не ругались. Они не бунтовали. Они просто вышли заявить о себе, дорожное полотно перекрыто не было», — прокомментировали в ведомстве.

В администрации города Махачкалы, чьи сотрудники также выезжали к протестующим, «Вот Так» не смогли ответить, был ли факт перекрытия дороги. На вопрос о нарушениях там заявили, что единственный виновный в этой истории — компания «Дагэнерго», занимающаяся поставками электроэнергии в регионе. Получить комментарий от организации «Вот Так» на момент публикации этого материала не удалось.

Протестный Дагестан

В августе, по подсчетам телеграм-канала «Черновик», жители Махачкалы перекрывали различные дороги из-за отсутствия света и воды около 10 раз. Тогда власти объясняли проблемы аномальной жарой. Почти каждый раз на места протестов приезжали полицейские и чиновники.

Отсутствие света и тепла — не единственные причины возмущения жителей Дагестана. Во время мобилизации осенью 2022 года местные женщины выходили на улицы Махачкалы с криками «Нет войне». Жители города также перекрывали дороги из-за полицейского произвола, требуя возвращения своих земель и проблем ЖКХ.

Последние массовые акции были связаны с войной Израиля и ХАМАС. Вечером 29 октября несколько сотен человек в Махачкале устроили «пропалестинскую» акцию и вышли к аэропорту Уйташ, ожидая прилета рейса из Израиля. Демонстранты выкрикивали антисемитские лозунги и разыскивали евреев.

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