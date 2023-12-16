Украинские партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве 16.12.2023, 9:09

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Добыта важная информация о деятельности «мозгового центра».

Украинские Партизаны движения «АТЕШ» наблюдают за Главным управлением Росгвардии.

Об этом сообщает Telegram-канал «АТЕШ».

Агенты движения тщательно наблюдают за территорией главного управления Росгвардии в Москве.

Партизаны добывают важную информацию о деятельности данного управления.

«Мы внимательно регистрируем активность вокруг управления, фиксируем движение персонала, а также осматриваем инфраструктуру и общий ритм работы», - сообщили партизаны.

Работа партизан на территории России и на оккупированных территориях Украины

Партизаны усложняют пребывание оккупантов на захваченных территориях, выясняя, где расположены военные части, техника, склады боеприпасов. После передают информацию Силам обороны Украины.

Ранее стало известно, что агенты «АТЕШ» проникли в часть Росгвардии в Москве. Партизаны сняли фото и указали географические координаты части.

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