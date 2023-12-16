«Отказалась чинить хозяину газовый котел — получила странную SMS» 16.12.2023, 9:25

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Как белорусские айтишники съезжали со съемного жилья.

Портал devby.io cпросил у айтишников про злоключения с арендой жилья и публикует три их истории.

Минск: «Отказалась чинить газовый котел за свой счет — получила странную SMS»

Частный дом (обособленная часть), 230 долларов

— Три года снимала в Минске обособленную часть частного дома с отдельным входом, без мебели и ремонта. Платила хозяину наличными 230 долларов без коммунальных.

У нас не было официального договора аренды. Хозяин не хотел платить налоги, а мне было все равно. Изначально всеми вопросами занимался мой парень, но мы разошлись, и он съехал. А вскоре и мне пришлось экстренно съезжать.

В доме давно глючил газовый котел и в сентябре 2023-го хозяин вызвал мастера. Пока его ждал, увидел на экране моего ноутбука тестовый макет приложения, в котором была видна сумма денег. И почему-то решил, что это мои накопления (как я поняла из дальнейшего поведения). Когда мастер все посмотрел и вынес вердикт, что котел уже умирает, хозяин сказал: «У меня денег менять нет, вот программист наш поменяет».

Я решила, что это глупая шутка. До этого хозяин просил половину суммы за стабилизатор напряжения, который работал на два котла. И я из вежливости и привычки тогда согласилась частично оплатить. Но сейчас вежливо сказала, что денег на замену котла у меня тоже нет.

Через 15 минут после ухода мастера от хозяина пришло сообщение: «Я ни на что не намекаю, но те, кто со мной спал, по 10 кг скидывали». Видимо, он подумал, что раз я рассталась с парнем, то он отличный вариант для меня и неважно, что ему 50, а мне почти в два раза меньше. Позже пришло еще одно сообщение. Хозяин написал, что ему есть куда тратить деньги и что он ходит к эскортницам.

Я поначалу запаниковала, ведь у него есть ключи от дома. Дальше все полетело со скоростью света. Решила уехать, за один день нашла новую квартиру. Дома одна не появлялась, только с друзьями. Успела быстро все вывезти, а что не вывезла, дешево продала.

А хозяин начал предлагать разные варианты, чтобы я осталась. Раз я такая принципиальная, то пусть ему деньги отдают мои друзья, и мы таким образом не будем пересекаться. Потом позвонил моему другу и предложил ему пожить. Потом решил, что надо сфотографировать жилье, и сказал, чтобы я убралась в доме, а то некрасиво (хотя мебель там моя). В мое отсутствие хотел приводить людей, чтобы показать дом. В итоге вообще не дождался, пока я окончательно съеду, и начал снимать обои со стены. Я же полностью съехала за 10 дней до конца оплаченного периода.

Вильнюс: «Потеряли ключи — замена замка обошлась в стоимость аренды за месяц»

1-комнатная, 450 евро

— В мае прошлого года мы с мужем переехали в Вильнюс. Сняли однокомнатную квартиру площадью 35 «квадратов» в старом доме далеко от центра — в районе Новая Вильня. Аренда обошлась в 450 евро в месяц (дороже не могли себе позволить на тот момент), также внесли залог 900 евро. За коммуналку платили где-то 60−70 евро летом и 130−140 евро зимой.

Квартира была после ремонта, но там почти ничего не было: диван, небольшой диванчик, стиральная машина, холодильник и стол со стульями в кухне. Пришлось потратиться, чтобы докупить необходимую мебель и прочее.

Квартиру арендовали год. Но еще раньше, пожив какое-то время, поняли, что неудобно жить далеко от центра. Туда ходят всего два автобуса. И едут они долго через заповедник. Кроме того, сама квартира маленькая, не разойтись, а мы оба тогда работали дома.

Хозяйке заранее сообщили, что не будем продлевать контракт. А где-то за два месяца до выселения случилась неприятность: муж не заметил, как порвался карман в куртке, и мы потеряли вторую связку ключей (первая была у меня). Сразу связались с хозяйкой, объяснили ситуацию и сказали, что можем сделать дубликат. Она тогда очень мило сказала, чтобы мы не волновались, ничего страшного. А с ключами решим при выселении. Ну мы и расслабились, а оказалось зря.

При выселении убрали квартиру и встретились с хозяйкой. И тут она указала нам на пункт в договоре про ключи. Там было написано что-то типа «собственник сам принимает решение, что делать при потере ключей». И хозяйка приняла решение… поменять замок, аргументировав это тем, что какие-нибудь мошенники найдут ключи и украдут что-нибудь у других жильцов. На вопросы, почему мы не можем просто сделать дубликат, она ссылалась на пункт договора: «Я имею право требовать у вас то, что хочу по этому пункту».

Новый замок хозяйка выбрала сама в крутой фирме и со всякими наворотами стоимостью 250 евро. Еще 200 евро стоила работа мастера по установке замка. Итого замена замка обошлась нам в стоимость месячной аренды — 450 евро. Хотя все можно было бы сделать намного дешевле.

Деньги на замену замка хозяйка забрала из нашего залога в 900 евро. Я была в ярости, ведь эти деньги должны были пойти на аренду новой квартиры. А по итогу хозяйка вернула нам не 450 евро залога, а еще меньше — только 410. На 40 евро она выставила нам счет за клининг. По ее мнению, квартиру мы сдали не в том виде, в котором получили. Но это логично. Мы въехали в квартиру, жили там год и не могли парить над полом и не дышать на стены.

Сейчас снимаем за 600 евро чудесную двушку достаточно близко к центру в новом доме и со всеми возможными удобствами. Хозяин приятный, сразу обсудили с ним все моменты при въезде. Договор прочитали несколько раз, расплывчатых пунктов обмана вроде бы не нашли.

Гомель: «Заплатил неадекватные деньги за ремонт»

1-комнатная, 180 долларов

— В течение года снимал в Гомеле однокомнатную квартиру за 180 долларов по курсу. При въезде оплатил первый и последний месяцы.

В один из дней арендодатель сообщает, что развелась с мужем, и просит съехать. Время поджимало, вывез вещи, более-менее убрал квартиру, нужно было еще продать стиральную машину, которую я купил.

В оговоренный день женщина пришла смотреть квартиру и начала до всего докапываться. По итогу отказалась возвращать оплату за последний месяц — 580 рублей. Договорились, что она переклеит обои и закажет клининг. Через несколько дней хозяйка позвонила и сказала, что оставшихся 580 рублей на ремонт не хватит. Вместо мирного решения конфликта получилось, что я должен заплатить за любой дефект независимо от причин его появления. Чеков ни на что, кроме обоев, нет.

Клининг обошелся мне в 310 рублей. Когда я попросил чек, мне бросили документ, наспех сделанный в Word, без печатей, реквизитов оплаты и т.д. Я попросил фискальный чек и акт выполненных работ, на что получил в ответ тонну мата. Потом мне перезвонили из сервиса и сказали, что никаких документов нет, но они могут их сделать на мое имя, если нужно.

Потом выяснилось, что клининг не отмыл стены от кошачьих «лап», поэтому я еще должен платить за краску для стен. Также хозяйка за мой счет оплатила чистку труб, услуги мастера по ремонту мебели (хотя мебель я не сломал). За реставрацию ванны хозяйка решила заплатить на 100 рублей больше, так как ей надо быстрее. А то, что я плачу за все из своего кармана, ее не волновало.

Общие затраты за квартиру превысили 1,5 тысячи рублей. Хотя квартира почти без мебели и бытовой техники.

Поклейка обоев — 250 рублей.

Клей — 350 рублей.

Услуги сантехника — 50 рублей.

Ремонт мебели — 150 рублей.

Клининг — 310 рублей.

Крышка унитаза — 40 рублей.

Ванна — 290 рублей.

Краска в комнату — 100 рублей.

Да, квартиру я сдал не в идеальном состоянии и был готов возместить адекватную сумму потерь. Но я разговаривал с бухгалтерами и юристами и все сказали, что женщина берет неадекватные деньги за ремонт.

K сожалению, сделать я ничего не мог. Я не заключал договор приема-передачи имущества, о чем очень жалею. Нет никаких документов, подтверждающих состояние квартиры до и после. По этой причине я не обращался в суд. К тому же данный процесс очень сильно растянется, а оплачивать все судебные расходы пришлось бы мне.

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