ГУР: Россия попытается захватить несколько крупных украинских городов, но не сможет 1 16.12.2023, 9:48

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Украинская разведка назвала причину.

В Главном управлении разведки министерства обороны Украины считают, что с Россия может попытаться захватить еще некоторые города нашей страны. Однако у оккупантов не хватит сил средств для того, чтобы эти попытки завершились для них успехом.

Такие мнение высказал представитель ГУР Андрей Черняк. По его словам, Россия будет пытаться захватить еще больше украинских городов, если у нее появится такая возможность.

В то же время, согласно оценке украинской разведки, у оккупационных российских войск не хватит на это сил. Как отметил Черняк, для захвата города не достаточно иметь лишь неопытных мобилизированных военных.

«Людской ресурс – это одно, но для оккупации и удержания нужно гораздо больше, чем мобилизованные неопытные военные», – сказал он.

Представитель ГУР отметил, что сейчас для Кремля ситуация патовая, поскольку там объявили о «вхождении» захваченных украинских городов в состав страны-агрессора, хотя де-факто это не так. В попытке чего-то добиться Россия продолжит жертвовать своим же народом.

«Да, в Москве не считают людей, но там считают деньги. Финансовых ресурсов на войну у них хватит до 2025 года. А дальше увидим», – подчеркнул представитель ГУР.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что на столе у кремлевского диктатора Путина действительно может лежать какой-то «план» по оккупации новых городов до конца 2026 года. Однако это совершенно не означает, что россияне могут этот план реализовать.

Отметим, что ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники в разведке заявило, что до 2026 года Россия планирует захватить еще три украинских областных центра: Запорожье, Днепр и Харьков.

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