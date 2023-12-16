Бег с бутылкой: белорус решил потягаться в скорости с милицией

Бег с бутылкой: белорус решил потягаться в скорости с милицией3
- 16.12.2023, 9:54
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Необычную погоню показали на видео.
В Гродно местный житель вчера около пяти вечера похитил спиртное из магазина, беспрепятственно миновал магнитные рамки и быстро покинул торговый зал.
Об этом сообщает гродненская милиция.
Работники тут же нажали кнопку тревожной сигнализации. Спустя пару минут наряд группы задержания прибыл на место. Убегающего 24-летнего подозреваемого обнаружили сразу, после чего пресекли попытку бегства.
В настоящее время по факту проводится проверка.