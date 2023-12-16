Бег с бутылкой: белорус решил потягаться в скорости с милицией 3 16.12.2023, 9:54

2,498

Необычную погоню показали на видео.

В Гродно местный житель вчера около пяти вечера похитил спиртное из магазина, беспрепятственно миновал магнитные рамки и быстро покинул торговый зал.

Об этом сообщает гродненская милиция.

Работники тут же нажали кнопку тревожной сигнализации. Спустя пару минут наряд группы задержания прибыл на место. Убегающего 24-летнего подозреваемого обнаружили сразу, после чего пресекли попытку бегства.

В настоящее время по факту проводится проверка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».