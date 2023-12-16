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Дешевые «разводки» Лаврова

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 16.12.2023, 9:59
  • 2,784
Дешевые «разводки» Лаврова

Верьте ему, верьте.

«Дипломат» Лавров, место которому известно где, выступил с дешевыми «разводками» западных стран и Украины.

Лавров сообщил следующее: «Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей, очень известных, западных стран, в том числе один конкретный руководитель, очень известный, западной страны несколько раз как минимум через три разных канала посылал сигналы, почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью».

Да, конечно. Предлагали. Но кто, не скажу. Права не имею. Разумеется, предлагали договориться с Путиным поверх Украины. Что с ней делать.

Это говорит тот же Лавров, который за несколько дней до начала Путиным боевых действий в Украине, публично лгал, что их не будет. Верьте ему, верьте.

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