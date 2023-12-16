Лукашенко разорвал соглашение с Украиной о совместном контроле на границе

Лукашенко разорвал соглашение с Украиной о совместном контроле на границе1
- 16.12.2023, 10:14
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Документ был подписан в 1995 году.
Александр Лукашенко 13 декабря подписал закон о прекращении действия соглашения между правительствоми Беларуси и Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на беларусско-украинской государственной границе. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Ранее закон был принят «палатой представителей» и одобрен «советом республики».
Там образом прекращено действие соглашения между правительствами Беларуси и Украины, которое было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года и ратифицировано законом от 3 марта 1997 г.