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Лукашенко разорвал соглашение с Украиной о совместном контроле на границе

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  • 16.12.2023, 10:14
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Лукашенко разорвал соглашение с Украиной о совместном контроле на границе

Документ был подписан в 1995 году.

Александр Лукашенко 13 декабря подписал закон о прекращении действия соглашения между правительствоми Беларуси и Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на беларусско-украинской государственной границе. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее закон был принят «палатой представителей» и одобрен «советом республики».

Там образом прекращено действие соглашения между правительствами Беларуси и Украины, которое было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года и ратифицировано законом от 3 марта 1997 г.

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