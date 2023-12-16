Стало известно, от чего умер звезда «Друзей» Мэттью Перри 16.12.2023, 10:17

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Опубликованы результаты вскрытия.

Судмедэксперты в Лос-Анджелесе (США) дали заключение относительно причин смерти американского актера, звезды культового сериала «Друзья» Мэттью Перри. Результаты вскрытия тела актера показали, что смерть наступила в результате несчастного случая, вызванного «острым воздействием кетамина».

Об этом сообщило издание People. Также эксперты указали факторами, способствовавшими смерти Перри, утопление, ишемическую болезнь сердца, а также воздействие бупренорфина – лекарства, которое использует для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

В отчете о вскрытии говорится, что Перри «находился на терапии инфузией кетамина», однако последний курс лечения закончился примерно за полторы недели до смерти. Эксперты пришли к выводу, что кетамин в организме актера на момент смерти не мог быть результатом этой инфузионной терапии, ведь период полураспада кетамина составляет максимум 3-4 часа.

Таким образом, они сделали заключение, что смерть Перри наступила от «неизвестного пути употребления кетамина».

«При высоком уровне кетамина, обнаруженном в посмертных образцах крови Перри, основные летальные последствия должны были быть связаны как с чрезмерной стимуляцией сердечно-сосудистой системы, так и с угнетением дыхания», – говорится в отчете бюро судебно-медицинской экспертизы. В результате чего актер потерял сознание и утонул.

Кетамин – сильный анестетик, который в последние годы становится популярен в США в качестве альтернативного лечения депрессии, тревоги и ПТСР.

Мэттью Перри преждевременно ушел из жизни 28 октября 2023 года. Тело 54-летнего актера нашел его японский ассистент по имени Кенни Ивамас в джакузи. «Он, похоже, утонул», – рассказали инсайдеры из правоохранительных органов журналистам. Первые службы быстрого реагирования приехали на место из-за вызова остановки сердца.

Правоохранители не обнаружили в апартаментах погибшего наркотиков, от которых долгие годы был зависим актер. Однако в доме нашли немало рецептурных препаратов, в том числе антидепрессанты.

Результаты начальных токсикологических тестов опровергли версию о том, то Перри мог умереть от передозировки. В его организме не было обнаружено ни фентанила (синтетический опиоид, который в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфина), ни метамфетамина.

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