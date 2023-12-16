Названа дата, с которой белорусам не нужно будет сдавать экзамены при обмене прав на российские 16.12.2023, 10:30

Звучит почти как шутка.

Экзамены при обмене иностранных водительских прав на национальные для белорусов и россиян планируют отменить с апреля 2024 года. Эту дату согласовали участники состоявшегося 14 декабря в режиме видеоконференции заседания комиссии «парламентского собрания» «союза Беларуси и России» по законодательству и регламенту, пишет av.by.

Ранее по инициативе «депутатов» — членов «комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту» была начата работа по обеспечению возможности для граждан Беларуси и России замены иностранных водительских удостоверений на национальные без прохождения обучения и без сдачи теоретического и практического экзаменов.

По мнению «парламентариев», такая деятельность должна быть осуществлена путем скоординированного внесения изменений в нормативные правовые акты Беларуси и России.

Депутаты предложили министерствам внутренних дел РБ и РФ принять необходимые меры к завершению разработки и принятия указанных проектов нормативных правовых актов. Участники обсуждения согласовали ожидаемый срок скоординированного вступления в силу данных документов — 1 апреля 2024 года (отмечается во всем мире как День смеха или День дурака и используется для шуток и розыгрышей — ред.). Уже с этой даты граждане смогут менять водительские удостоверения на территории «союзного государства» без сдачи экзаменов.

Как отмечают СМИ, ранее сообщалось, что граждане Беларуси сохранят право управлять транспортными средствами при получении вида на жительство в России.

Другие иностранцы при получении российского ВНЖ должны обменять в/у в течение одного года. Россияне, которые получили ВНЖ или гражданство Беларуси, также смогут управлять транспортными средствами на основании своего национального водительского удостоверения до истечения срока его действия.

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