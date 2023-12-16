Die Welt: Украина готовит новое контрнаступление с использованием F-16 и танков Abrams 16.12.2023, 10:48

Запланирован прорыв к Крыму.

Украина в 2024 году планирует новое контрнаступление ВСУ. США получили от Киева список пожеланий по вооружениям, куда вошли истребители F-16 и F-18, ударне вертолеты Black Hawk и Apache, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Как сообщает Die Welt, Киев планирует в следующем году провести новую контрнаступательную операцию. Под эти нужды Вашингтон уже получил список пожеланий по вооружениям.

В статье указано, что речь идет об ударных вертолетах Black Hawk и Apache, истребителях F-16 и F-18, ракетных комплексах, танках Abrams, беспилотниках и боеприпасах.

Дорога на Крым

Журналисты акцентировали внимание на том, что бойцы ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и продолжают его расширять. До Крыма там всего 60 километров. Позиция может стать отправной точкой по направлению к полуострову, а для поддержания наступления нужны истребители, вертолеты и дроны.

Также подчеркивается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не был сторонником начала контрнаступления летом, а быстрый прорыв был невозможен. Изменение стратегии стало грамотным ходом и помогло выиграть важное время.

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