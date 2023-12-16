В Минске выставили на продажу знаковый клуб 1 16.12.2023, 10:53

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Стоит как автомобиль.

Ночной клуб «Брюгге» на Партизанском проспекте выставили на продажу. В объявлении написано, что продажа никак не связана с деятельностью клуба. Объявление появилось на сайте biz4you. Realt.by рассказывает, в какую сумму обойдется такая покупка.

Известный в Минске клуб «Брюгге» продается за 20 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получит новое юрлицо (без долгов и истории, уточняет продавец) и договор аренды помещения. Также в стоимость входит лицензия на продажу алкоголя, мебель, оборудование кухни и бара и страница клуба в инстаграме, в которой сейчас 12,2 тысячи подписчиков.

Ночной клуб «Брюгге» находится по адресу Партизанский проспект, 6А. Это в десяти минутах ходьбы от станции метро «Пролетарская». Он работает с 2015 года, раньше на этом месте был клуб «Пираты».

Раньше «Брюгге» был известен частыми концертами белорусских музыкантов.

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