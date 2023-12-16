Разжалованный в россияне Юрий Мацарский, «ВотТак»

16.12.2023, 11:00

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Что задумал «кум Путина» Медведчук?

Созданное Виктором Медведчуком движение «Другая Украина» не претендует ни на участие в политической жизни страны, ни на хоть сколько-нибудь заметное на нее влияние. Бывший украинский политик, которого обвинили в государственной измене и отдали России в обмен на пленных бойцов ВСУ, скатился до банального инфоцыганства — попыток выдать набор глупостей, пропагандистских штампов и откровенной конспирологии за экспертное мнение. И это вполне закономерно: Кремлю, который изо всех сил пытается убедить всех вокруг в том, что Украины и украинцев никогда не существовало, больше не нужны местные политики. Даже такие пророссийские, как Медведчук.

До полномасштабного вторжения РФ у российской пропаганды в Украине были десятки, если не сотни официальных лиц — телеведущие, политологи, депутаты Верховной рады, высшее духовенство церкви Московского патриархата. Но все они так или иначе находились в тени одного-единственного человека — бизнесмена и политика Виктора Медведчука. Именно он задавал основные тренды, которые потом цитировались и толковались всем остальным пророссийским лагерем. Именно он владел (пускай зачастую и через подставных лиц) основными медиаресурсами, через которые транслировались идеи «московских партнеров».

Вопреки своему происхождению — а в официальной биографии Виктора Медведчука значится, что его отец Владимир был подпольщиком Организации украинских националистов (ОУН) в годы Второй мировой войны, за что был осужден Советами и сослан в Сибирь, где у него и родился сын Витя, — главный пророссийский украинец никогда не держал зла ни на власти в Москве, ни на контролируемые ими спецслужбы. Более того, он со студенческой скамьи имел довольно теплые отношения с КГБ и милицией и, скорее всего, именно с оглядкой на своих покровителей-силовиков молодой адвокат Витя Медведчук с треском провалил в 1980 году дело защиты в суде украинского поэта и диссидента Василия Стуса, который был осужден за «антисоветскую агитацию и пропаганду» и через несколько лет погиб в тюремном карцере.

Уже в 2000-е у Медведчука завязались тесные отношения с главным в его жизни сотрудником российских спецслужб Владимиром Путиным. К тому времени Виктор Медведчук давно уже строил политическую карьеру и к 2002 году дослужился аж до поста главы Администрации второго президента Украины Леонида Кучмы.

Примерно тогда же он публично заявлял, что будет главным лоббистом интересов России в Украине и фактически породнился с Путиным: российский президент стал крестным отцом дочери Медведчука Дарины. В 2012 году два отца Дарины — биологический и крестный — решили вместе бороться со все более популярной в Украине идеей евроинтеграции. Виктор Медведчук возглавил общественное движение «Украинский выбор», главной целью которого была дискредитация в глазах избирателей европейских ценностей. Медведчук и его команда запугивали украинцев тем, что в комплекте с так ожидаемой тогда ассоциацией с Евросоюзом идут однополые браки, легализация наркотиков, наплыв мигрантов и даже грозящая банкротством всей державы крайне дорогая «перешивка» украинской железнодорожной колеи на европейский стандарт. Тогда — накануне Майдана и в дни Революции достоинства — отточился особый стиль пророссийской пропаганды, который был присущ, наверное, всем последующим медиапроектам Виктора Медведчука. Главными отличительными чертами этого стиля стали демонизация Запада, настойчивые попытки воспитать в украинцах комплекс неполноценности, особенно в сравнении с россиянами, и пещерный антисемитизм.

Позже, когда «Украинский выбор» ушел в историю вместе со сбежавшим из страны Виктором Януковичем, ему на смену пришел не менее амбициозный проект: Медведчуку предстояло главным проводником пророссийской политики в стране, на которую россияне напали, часть территории которой они оккупировали и граждан которой каждый день убивали на фронте. Тут в дело пошли умолчания и эвфемизмы. Построенная всего за пару лет медиаимперия Медведчука, на пике включавшая в себя аж три общенациональных телеканала — «112 Украина», Newsone и ZiK, — занималась бесконечной подменой понятий и прямым искажением фактов.

Крым у них был не оккупирован, а «ушел сам». На Донбассе Украина не отражала плохо замаскированную под народное восстание российскую агрессию, а «вела войну против собственного народа». Украинцы, убеждали кочующие из студии в студию политологи из пула Медведчука, — это наивные и несамостоятельные люди, поверившие обещаниям коварных европейцев. Никому украинцы на Западе не нужны, продолжали они, иностранцы хотят лишь использовать их в своих целях и ради этого поссорили с россиянами. Квинтэссенцией этих якобы экспертных рассуждений стал многочасовой телемарафон «Пахнет Соросом», в ходе которого гости и журналисты студии одного из каналов Медведчука продемонстрировали чудеса аналитического мышления, заметив, например, сходство слов «Сорос» и «ссориться», рассказав о том, что миллиардер Джордж Сорос якобы стоит за всеми революциями и переворотами в мире.

Весь этот трэш-контент производился только ради одного: убедить украинцев в том, что с Россией нужно дружить, что про Крым и Донбасс лучше не вспоминать, что альтернатива союзу с Москвой — это транснациональные корпорации, скупающие целые отрасли промышленности, марихуановые плантации по всей стране и толпы инородцев, которые получают от этого выгоду.

Медиаимперия Медведчука должна была стать российским троянским конем в Украине. С ее помощью команда кума Путина должна была убедить среднестатистического избирателя в том, что только она спасет его от потогонной безрадостной работы на Сороса, заехать с помощью этого избирателя во властные кабинеты и потихоньку совершить контрреволюцию, застопорив, а то и повернув вспять движение Украины в сторону Европы. На финансирование этого троянского коня шли миллионы долларов ежемесячно. Деньги на запугивание украинцев поставлял запутанный бизнес-конгломерат семьи Медведчуков, большая часть активов которой находилась в России.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против каналов Виктора Медведчука. У них были отозваны частоты и лицензии на вещание. Медиаменеджмент кума Путина тогда довольно быстро сориентировался и запустил вещание уже нового канала «Первый независимый», а когда под санкции попал и он, все вещание перешло в YouTube.

Тут важно отметить: все, что делали медиа Виктора Медведчука, весь этот бессовестный контент, все-таки не покушался на независимость украинского государства, не призывал к прямому подчинению Москве и превращению Украины в федеральный округ Российской Федерации. Каким бы пророссийским ни был сам Медведчук, избирателю он продавал себя как украинского политика, как человека, озабоченного проблемами именно своих соотечественников. Как украинца. Понятно, что интересы московского кума были ему бесконечно ближе и роднее интересов украинцев, но медиаимперия все же выстраивала ему имидж не российского гауляйтера, а украинского государственного деятеля.

И этот имидж сейчас, после полномасштабного вторжения России в Украину, после ареста Медведчука по обвинению в госизмене и его обмена на 215 пленных бойцов ВСУ, больше не соответствует задумкам Кремля. Путин не упускает возможности сообщить, что, по его мнению, Украины и украинцев не существует. В его странном мире украинцы — это такие испорченные русские, которые дали австрийскому генштабу и прочим врагам убедить себя в том, что они отдельный самостоятельный народ. Путин наигрался в пророссийские партии, успел разочароваться в своем троянском коне и сбросил маски и с себя, и со своего кума. Виктор Медведчук больше не главный пророссийский украинец. Он теперь вообще не украинец. Ведь Путин не верит в существование украинцев как нации. Он теперь русский, которому его высокопоставленный кум разрешил оставить немного медийности, но не влияния и уж точно не амбиций.

Созданное для Медведчука движение «Другая Украина» — это несмешная пародия на огромную и влиятельную политико-медиа-бизнес-корпорацию, которой он владел всего несколько лет назад. Перед Виктором Медведчуком больше не стоит задача взять власть в Украине — Путин решил, что сделает это сам, без нудного и долгого политического процесса, он просто захватит соседнюю страну. Все, что осталось Медведчуку, — делать вид, что он все еще что-то значит, что он понимает в том, что происходит в Киеве, Львове и Одессе чуть больше, чем его новые соотечественники. Для этого ему и разрешили завести и возглавить «Другую Украину», которая по бумагам проходит как общественная организация, но на самом деле вряд ли представляет из себя что-то большее, чем раздутый за счет ботов телеграм-канал, редкий пост в котором набирает больше 10 тысяч просмотров при немаленьких 123 тысячах подписчиков.

Контент этого канала еще более мусорный, чем у соревновавшихся друг с другом в беспринципности трех телеканалов Медведчука. Из привычного медианабора страшилок и рассказов о неполноценности украинцев изъяли некогда ключевой для кума Путина элемент — призыв проголосовать за него и его команду, чтобы все исправить. В результате Медведчук и те, кто все еще хранит ему верность, просто изо дня в день на разные лады перепевают мантру о несостоятельности Украины и скором разгроме ее армии. Правда, зная привычки Виктора Медведчука, можно смело предположить, что даже за эти никому не нужные и никому не интересные завывания он умудряется состригать со своего кума не по одному миллиону долларов ежемесячно.

Юрий Мацарский, «ВотТак»

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