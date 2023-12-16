Ученые нашли неожиданную причину разницы в росте мужчин и женщин 4 16.12.2023, 11:11

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Дело вовсе не в генетике.

Новое исследование предполагает, что культурные факторы могли оказать влияние на разницу в росте между мужчинами и женщинами эпохи неолита в Северной Европе, сообщает nature.com.

Исследование проводилось на данных 1535 человек, проживавших в неолитическую эпоху, и включало анализ ДНК, стабильных изотопов для оценки диеты, палеопатологии для изучения состояния здоровья и измерений скелета.

Результаты показали, что даже при одинаковых генетических показателях, женский рост в Северо-Центральной Европе был ниже, возможно, из-за культурных предпочтений, способствовавших восстановлению мужчин после стресса.

В Средиземноморье разница в росте между полами была уменьшена, что может указывать на отсутствие подобных культурных предпочтений.

При этом ученые не уточняют, о каком именно стрессе речь. Но акцентируют, что во многих культурах разница в росте выражена особенно сильно. В первую очередь, речь идет о полигинных обществах.

Исследователи подчеркнули важность понимания влияния культурных факторов на биологические процессы и отметили, что результаты могут помочь лучше интерпретировать генетические, экологические и культурные ландшафты неолитической Европы и всего мира.

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