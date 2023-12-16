Россиян попробуют заставить пить не больше трех бутылок водки в месяц 11 16.12.2023, 11:20

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Получится ли?

Правительство России утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава, напомнив об аналогичной концепции в 2009 году.

Согласно новым стандартам, предполагается, что россияне к 2030 году в среднем станут употреблять не более 7,8 литров этанола в год, что эквивалентно трем с небольшим поллитровым бутылкам водки в месяц. В настоящее время потребление этанола составляет 8,9 литра в год на человека, что равно 44,5 бутылкам водки в год или почти четырем бутылкам в месяц.

«Концепция до 2030 года ставит основными задачами укрепление ценностей здорового образа жизни», — сообщили в пресс-службе. Минздрав также планирует развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью. «Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья и, главное, повысить качество и продолжительность жизни граждан», — заключили в Минздраве.

Тренд на снижение потребления алкоголя в России был нарушен в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В 2022 году из-за начала войны в Украине повысился уровень тревожности в обществе, достигнув рекордных 70%. Этот рост тревожности также сопровождался увеличением продаж крепкого алкоголя на 7,5% (против 1,2% в 2021 году и 3,3% в 2020 году).

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