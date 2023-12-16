Иначе считал и говорил: на «прямой линии» выступал двойник Путина 8 16.12.2023, 11:27

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Названы несколько моментов, на которых «прокололся» дублер.

Политический аналитик, главный редактор портала After Empire Ольга Курносова заявила, что на итоговой пресс-конференции 14 декабря на вопросы журналистов и общественности отвечал не президент России Владимир Путин, а его двойник. Об этом она сообщила во время стрима на телеканале «Ми — Україна».

Прежде всего Ольга Курносова отметила, что на «прямой линии» все было тщательно подготовлено и отрепетировано, поскольку невозможно так хорошо все про все знать.

«То есть это были заранее подготовленные вопросы и заранее подготовленные ответы, что было абсолютно предсказуемо», — подчеркнула аналитик.

Причем так называемое проявление «демократии» в виде «неудобных» вопросов на видеоэкранах еще раз убедило Курносову в этой мысли.

На чем прокололся двойник президента

Что касается того, что в «прямой линии» участвовал совсем не настоящий Путин, Курносова в качестве доказательств перечислила несколько фактов.

Во-первых, нехарактерные для Путина жесты. Например, президент РФ всегда считал на пальцах так, как это делают немцы — разжимая кулак. Это раньше вызывало даже некоторые реплики типа «немец в Кремле». Человек, отвечавший на вопросы 14 декабря, считал на пальцах так, как обычно это делают в России. Либо жест «в кавычках», который Путин никогда ранее не показывал. Этот человек делал «кавычки» довольно часто.

Во-вторых, друзья-художники Курносовой, которые также внимательно смотрели пресс-конференцию, утверждают, что череп у человека, участвовавшего в «прямой линии», совсем не путинский. И подчеркнули, что это та часть человеческого тела, которую подделать невозможно.

В-третьих, Курносова уверена, что есть еще один момент, который могли заметить те, кто смотрел весь эфир от начала и до конца. Периодически наружу прорывался совсем другой, более низкий тембр голоса, человек делал «кхе-кхе» и как бы возвращался на исходные позиции — в голос Путина.

И конечно, как убеждена Курносова, абсолютно фрейдовская история с якобы студентом из Санкт-Петербурга, когда на большой экран вывели в принципе картинку с реальным Путиным со встречи со студентами и представили это как творение искусственного интеллекта. На вопрос о двойниках человек, по словам Курносовой, сказал, что Путин может быть только один и это он.

«Совершенно непонятно, зачем говорить и отрицать то, в чем мало уверен. А вдруг есть какие-то подражатели? А «Путин» уже целую теорию развел, и еще раз убедил меня, что все было заранее подготовлено, отрежиссировано и отрепетировано», — подчеркнула Курносова.

И добавила: по ее мнению, даже для такого длинного интервью это более чем достаточно.

Однако Курносова привела еще такой непрямой факт, как то, кому из иностранных журналистов дали возможность задать вопросы — китайское агентство Синьхуа, корреспондент The New York Times, сербское и французское телевидение. Представителям немецких медиа такую возможность не предоставили.

«Возможно, потому, чтобы не было понятно, что этот человек не говорит на немецком», — предположила Курносова.

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