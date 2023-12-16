Сын миллиардера Ротенберга избавился от последнего крупного актива в России 16.12.2023, 11:47

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Наиболее приближенный к Кремлю клан дистанцируется от бизнеса в РФ.

Клан Ротенбергов, один из богатейших и наиболее приближенных к Кремлю, продолжает распродавать активы в России.

Как сообщает РБК, Игорь Ротенберг — сын миллиардера Аркадия Ротенберга — избавился от всех акций компании «РТ-Инвест Транспортные системы» (РИТИС) — оператора системы «Платон», которая занимается сборами с водителей-дальнобойщиков.

Ротенберг-младший, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд, продал 23,5% РИТИС ее гендиректору, бывшему офицеру службы президентской связи ФСО Андрею Замкову. Теперь Замков владеет 31% акций РИТИС, которая только в прошлом году собрала с водителей большегрузов почти 40 млрд рублей, включая штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей.

Ранее, летом 2021 года, Ротенберг-младший продал 78,7% акций «Газпром бурение», а в апреле 2018 года, за несколько недель до попадания в санкционные списки, долю в девелоперской компании TPS Real Estate. В результате теперь у Ротенберга остался единственный актив в России — доля в ТРЦ «Авиапарк», которая, по данным Forbes, приносит ему около $80 млн ежегодного арендного дохода.

В общей сложности семья Ротенбергов за последние четыре года продала активов в России на $2,7 млрд, подсчитал Forbes.

Аркадий Ротенберг, который остается владельцем львиной доли семейного состояния общим размером $6,2 млрд, в ноябре 2019 года вышел из капитала «Стройгазмонтажа» — крупнейшей частной строительной компании России и основного подрядчика при возведении Керченского моста. В конце 2022 года Аркадий и Борис Ротенберги продали основанный ими в начале 2000-х «СМП-банк». Покупателем стал опорный банк российской оборонки — ПСБ, заплативший Ротенбергам в рамках сделки 46 млрд рублей.

Аркадию Ротенбергу по-прежнему принадлежит 35% в компании TPS Avia, контролирующей международный аэропорт Шереметьево, и 96,7% «Мостотреста» — некогда крупнейшего в России строителя дорог и мостов, писал Forbes. Но бизнес последнего сокращается: последние крупные контракты — на строительство яхтенной марины в Севастополе и развитие аэропорта Симферополя — он получил в 2020-21 гг.

Сделка Ротенберга-младшего, по словам источника РБК, «находится в стадии завершения. Причина продажи пакета Ротенберга — «реализация плана по выходу из актива», пояснил собеседник издания.

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