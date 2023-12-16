«Авиалайнер белорусской экономики приближается к области высокой турбулентности» 16.12.2023, 12:00

Трясти будет крайне жестко.

В Беларуси произошло то, о чем предупреждали независимые эксперты — цены пошли вверх.

Об этом говорится в анализе экономистов проекта «Вашы грошы»:

— Правительство озвучило официальный показатель роста цен за ноябрь, и у нас появилась возможность подсчитать наш традиционный индекс чаршкварфляции, который уже много месяцев подряд оказывается ближе к реальным ощущениям инфляции, чем цифры, которые выдает Белстат.

Напомним, что чаркшварфляцию мы высчитываем следующим образом: берем динамику стоимости 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки (чарки и шкварки) и сравниваем ее с официальными показателями роста цен.

В первую очередь отметим, что начинается период, о котором мы и многие другие независимые аналитики предупреждали давно — цены пошли вверх, годовая инфляция к началу зимы составила 5,4%.

При этом немного снизился уровень чаршкварфляции — до 11,3%. И чтобы понять, что происходит, надо разобраться в деталях.

Напомним, что долгое время, вплоть до начала 2022 года, обычным было следующее состояние: общая инфляция всегда была чуть выше, чем чаршкварфляция, что говорило о том, что правительство старается придерживать цены на такие социально значимые продукты, как водка и свинина, поддерживая свой ядерный электорат.

После начала полномасштабной войны в Украине ситуация в корне изменилась.

Страны-агрессоры попали под значительные международные санкции, и их экономики сильно пошатнулась. Мы видим на графике, как инфляция резко пошла вверх, вслед за ней предсказуемо потянулась и чаршкварфляция.

Но долго удерживать цены рыночными механизмами не удалось. После ноября 2022 года кривые инфляции и чаршкварфляции стали все сильнее отдалятся друг от друга.

В то время как нам трубили из всех утюгов о том, что «инфляция на рекордно низком уровне», стоимость комплекта чарка/шкварка ставила под сомнение победные реляции.

Разница между официальным взглядом на происходящее и индексом ЧШ начала сокращаться только с сентября 2023 года. Что же случилось?

По сути, происходит то, о чем мы предупреждали: было изначально понятно, что искусственное ограничение цен не может долгое время давать правительству желаемый результат. Мало того, этот популистский шаг грозил все более нарастающим инфляционным навесом.

Судя по всему, власти все же приняли неизбежное, и решили привести к балансу, близкому к тому, что был в 2021 году, показатели инфляции. Наблюдая за тенденцией, можно предположить, что примерно к концу декабря это может произойти.

То есть, мы увидим, что инфляция вновь чуть выше, чем чаршкварфляция. Казалось бы — отлично, вернулась горячо любимая стабильность! Но есть один неприятный нюанс.

Дело в том, что инфляция и чаршкварфляция найдут новый баланс, но произойдет это на значительно более высоком уровне. Если в 2020-м и раньше росту цен удавалось балансировать в рамках 4–6%, то сейчас это уже ближе к 8–10%.

Проблема в том, когда реальная инфляция невысокая, удерживать ее в заданном коридоре значительно проще, так как есть немалое количество понятных и отработанных инструментов. Но когда она переваливает за 10% и выше, удерживать ее стабильной становится крайне сложно: в силу законов рынка можно ожидать как резких взлетов, так и падений.

За короткий промежуток времени инфляция может улететь «в космос», вернуться обратно к 2% и подскочить опять. Жители страны, наблюдая за этими перепадами, очень нервничают, могут начать скупать, или, наоборот сдавать валюту, или опустошать полки магазинов, что никак не придает ситуации стабильности и предсказуемости.

Также мы можем сравнить чаршкварфляцию с темпами роста реальных заработных плат (правда, пока данные по этому показателю есть только за октябрь). Как мы видим, и здесь кривая роста шаршкварфляции начинает идти навстречу кривой изменения средней ЗП.

В итоге можно образно сказать, что при всей видимости благополучного полета, авиалайнер беларуской экономики приближается к области высокой турбулентности.

Трясти может крайне жестко, а учитывая, что большинство запчастей в самолете сделаны по «программе импортозамещения», становится особенно тревожно.

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