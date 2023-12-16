Депутат, взорвавший сельсовет в Закарпатской, оставил записку

Депутат, взорвавший сельсовет в Закарпатской, оставил записку2
- 16.12.2023, 12:10
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О чем он предупреждал?
В украинском Закарпатье местный депутат, взорвавший несколько гранат в здании Керецковского сельского совета, оставил до этого записку.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время заседания Конгресса местных и региональных властей.
«К сожалению, сегодня утром в Закарпатской области произошло чрезвычайное событие, когда один из депутатов сельсовета принес на заседание к своим коллегам гранаты и бросил их практически им под ноги. Депутат оставил записку у себя дома, ее изучает следствие. Там написано, что он готовил такой акт», – заявил он.
Журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники сообщил в своем Telegram: «Из записки следует, что Батрин готовился к подрыву гранат. Записку нашли дома во время обысков. Это подтверждают сразу несколько источников. Детали – это тайна следствия».
«Досудебное расследование уже дает оценку этим событиям. Действительно, есть люди, получившие ранения – 26 человек и 6 из них – достаточно тяжелые ранения», — отметил Клименко.