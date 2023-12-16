Подельник Путина испугался смуты в России Ирина Гиндина, planeta.press

16.12.2023, 12:21

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Кремль движется в этом направлении семимильными шагами.

80-летний Валерий Зорькин впервые возглавил конституционный суд РФ в далеком 1991 году.

Известен тем, что заявил о приоритете российских законов над международными, внес значительный вклад в уничтожения местного самоуправления России, подарил карту Путину, на которой не было Украины и назвал ошибкой отмену крепостничества. Переназначение Зорькина, на новый 6-летний срок, состоялось в сентябре 2023 года и было предложено лично Путиным. Спикер Совфеда Матвиенко так отреагировала на данное назначение: «Я полагаю, что президент внес достойную кандидатуру и предложил дать возможность В.Д.Зорькину продолжить работу в этом качестве, поскольку он так гладью хорошо вышивает, что нет ни одного узелка».

Что означает данная метафора непонятно до сих пор никому. Но от изумления ее процитировали все отечественные издания.

Может он, действительно, очень хорошо умеет вышивать? Но тогда, кажется, это одно из немногих его дарований.

Потому что как страж основного закона страны он свою миссию провалил. Вверенная ему Конституция подверглась надругательству и перекраиванию с одной только целью – сохранить власть Путину. В этом же уверены и половина россиян (47%) участвующих в 2020 году в опросах Левада-Центра.

Поэтому взаимные комплименты и реверансы в День Конституции Путина и Зорькина удивления не вызывают.

Удивительно другое. Путин изо всех сил пытается убедить себя и окружающих, что все под контролем, все стабильно, нам ничего не угрожает. Собственно, именно это и было лейтмотивом «прямой линии» 14 декабря.

Зорькин же, наоборот, предупреждает о внешних, а главное о внутренних потрясениях, которые могут возникнуть в результате экономических трудностей и людских жертв (большого количества). Знает, о чем говорит. Революции 1905 и 1917 гг. в Российской империи произошли вследствие русско-японской и Первой мировой войн, которые резко обвалили экономику страны, привели к инфляции и резкому росту цен. Кажется, Россия движется в этом направлении семимильными шагами.

Также председатель Конституционного суда заявил о нарастании этнических и религиозных противоречий. Действительно субъекты страны, построенные по национальному признаку, стараются возрождать национальные и религиозные традиции, использовать в культуре и образовании родной язык и с удовольствием бы получили больше самостоятельности и полномочий, вплоть до полного отделения. Центральные власти не могут этого допустить. И чтобы не оставалось достаточно средств для развития и самостоятельности, регионы нещадно грабятся. Самый красноречивый пример – Республика Саха (Якутия).

В силу обнищания «национальные окраины» лидируют в поставках «живого мяса» для фронта русско-украинской войны. Власти не просто выбивают самую пассионарную часть населения, но и уничтожают генофонд народов.

Еще одна угроза была озвучена Зорькиным – коррупция.

Мздоимство и казнокрадство – традиционно встроены в российскую государственность. В высших эшелонах власти и среди самых богатых людей – случайных нет. Друзья детства, сокурсники, собутыльники, бывшие охранники. Путин отдал страну на разграбление ближнему кругу и их аппетиты растут. Неудивительно, что нет громких разоблачений и возврата средств. И не будет, пока эта власть у власти.

«Яичный кризис» не мог не случиться. Это следствие разрыва с Западом, экономических санкций и преступной военной авантюры. На очереди мясной, хлебный, топливный, инфраструктурный? После президентских выборов Кремлю не нужно будет заигрывать с народом и сдерживать рост цен. Да и не смогут уже ничего сделать. Система пошла вразнос.

И моноэтнические регионы будут первые, которые воспользуются ситуацией и дистанцируются от России.

Многоопытный Валерий Зорькин, таким образом попытался предупредить о самом худшем развитии событий.

В который сам же и внес значительный вклад.

А пока, накануне Нового Года, 86% волгоградцев заявили, что денег на празднование у них нет.

Ирина Гиндина, planeta.press

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