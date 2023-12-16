Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде?
- 16.12.2023, 12:31
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Секрет от опытных хозяек.
Хозяйственное мыло — это универсальное и недорогое средство для уборки и чистки, которое можно найти в домах у многих белорусов. Однако, далеко не все знают, что с его помощью можно избавиться от некоторых застарелых проблем с кухонной посудой. Для этого нужно всего лишь слегка поджарить мыло, пишет telegraf.news.
Оказывается, хозяйственное мыло может помочь избавиться, например, от нагара на сковородке. Это средство должно справиться даже с толстым слоем грязи.
Как же почистить сковороду? Для этого вам понадобится только немного мыла и воды.
Сначала натрите хозяйственное мыло на мелкой терке. Затем распределите получившуюся мыльную стружку по посуде. После чего налейте столько воды, чтобы она едва-едва покрывала мыло.
Поставьте сковороду на огонь и подождите около 10 минут. За это время мыло должно раствориться и превратится в однородную массу.
Выключите огонь и подождите, пока масса застынет. После этого можно приступать к чистке сковороды.
То же самое можно проделать и с кастрюлями.
Еще один метод — смешать хозяйственное мыло и сахар. Сочетание обоих ингредиентов также прекрасно очищает и возвращает сковороде прежний блеск.
Просто натрите кусок хозяйственного мыла на терке, положите на дно пригоревшей посуды и добавьте немного воды. А затем насыпьте 2 чайные ложки сахара. Все перемешайте и включите огонь. Подождите 5-7 минут, выключите плиту, а затем протрите дно губкой. Делайте осторожно, так как вода будет горячей. Нагар следует удалить без трения.
Как очистить от нагара обратную сторону сковороды?
При этом, с помощью хозяйственного мыла сковороду или кастрюлю можно почистить и снаружи, а не только внутри. Однако действия будут немного другими. Вам также понадобятся сода и уксус.
Также натрите хозмыло на мелкой терке. Стружку смешайте с водой, чтобы получилась густая кашица.
Погасите несколько столовых ложек соды уксусом. Добавьте эту смесь к хозяйственному мыло и все хорошо перемешайте.
Получившуюся смесь нанесите на дно сковороды или кастрюли и оставьте на 20 минут. Затем очистите нагар щеткой.