«Под Васино честное слово меня взяли на первую работу» 16.12.2023, 12:50

История программиста, который из Хойников перебрался в США, а потом в Мексику.

Фронтенд-разработчик Александр Талюк около полугода живет в Мексике. А до этого более полутора лет проработал в США – пока позволяла виза. Сейчас он продолжает работать на стартап в Сан-Франциско, но уже из-за границы, а еще строит собственный стартап. В беседе с devby.io он рассказал о своем пути.

Старт в Хойниках

– Мой родной город Хойники известен мемами про распределение: мол, будешь плохо учиться – поедешь в Хойники. Когда ты родом из маленького города и дальше своего носа не видишь, это создает проблемы для развития. Но на самом деле мое детство было хорошим. Наша классная руководительница Ирина Леонидовна возила нас на конкурсы и экскурсии по всей Беларуси и не только, что сильно расширяло кругозор. А еще, так как это Чернобыльская зона, у нас было много программ по оздоровлению. Благодаря им в 2004 году я поехал в Италию, а потом еще трижды был в Германии.

Первое самостоятельное взаимодействие с компьютером случилось как раз благодаря поездке в Италию. Гостевая семья подарила мне на память фотоальбом, в конце был имейл. И мне вдруг захотелось связаться с ними.

Я гостил у бабушки в деревне, а там на почте был «компьютерный клуб» – единственная машина с выходом в интернет. Я оплатил доступ и начал разбираться. Как-то создал ящик на «Яндексе», написал письмо и отправил. Мне было лет 9 или 10.

Больше я этот ящик не открывал. Но через какое-то время у нас дома раздался международный звонок. В трубке голос: здравствуйте, я переводчик, рядом со мной вся семья – вы, кажется, хотели связаться? Мы пообщались. И по сей день мы продолжаем поддерживать связь.

А в 2008-м родители купили мне компьютер. Сначала я просто серфил, потом стал разбираться с блогами и копировать стили (мой первый опыт во фронтенде), наконец увлекся онлайн-играми и попал на игровой форум Buster.by. Вместе с новыми онлайн-знакомыми мы купили домен и начали делать свой проект для игроков в Counter-Strike – Cstrike.by. Это был опыт не просто технического администрирования, но и модерирования: мы вели форум и проводили онлайн-соревнования. С ностальгией вспоминаю то время в старших классах: было ощущение, что делаешь что-то интересное и полезное. А еще благодаря этому проекту я познакомился с другом Васей из Минска, с которым потом жизнь сводила меня в самые ответственные моменты.

Работа вместо учебы и первые попытки уехать

– Дальше был БГУИР. Артем из Молодечно, мой партнер по сайту, уже учился там, и я получал информацию о вузе из первых рук. Поступить на бюджет мне тогда было почти нереально – очень высокий проходной балл. Но родители согласились оплатить мою учебу.

При поступлении увидел в списках друга Васю – оказалось, он мой одногруппник. Как-то после первого курса идем с экзамена, я поделился, что рассматриваю вакансию в одной аутсорс-компании, а он говорит: я там как раз работаю. И Вася стал моим рефералом. Под Васино честное слово меня взяли на первую работу в «Карпаци Софт».

Правда, я немного жалею, что не был хорошим студентом. Все-таки это золотое время, когда получаешь софт-скилы и нетворкинг. Но мне совмещать работу и учебу оказалось сложно. С горем пополам сдав сессию, я сначала взял «академ», а потом перевелся на дистанционку. К этому времени я уже работал в другой компании, RichBrains. Комьюнити в университете мне заменила рабочая команда. В ней я проработал шесть лет.

Как чуть было не уехал в Германию

– Переехать на Запад я хотел еще с детства и в фоновом режиме отправлял резюме в американские компании. За пару лет набралось пару десятков заявок, но все они остались без ответа.

Летом 2019 года мы с будущей женой поехали в Берлин к другу Васе. Он тогда работал в крупном немецком маркетплейсе. Вася и говорит: не хочешь к нам устроиться? А что для этого надо?

Вася отправил мое резюме, и я успел пройти интервью с техлидом в офисе компании. Обычно персональная встреча – один из последних этапов, а у меня он стал первым.

Остальные этапы были уже онлайн из Минска. Я думал, что раз меня зовут на следующий этап, то все идет хорошо и скоро офер. Я уже радовался и мечтал о переезде в Германию.

Но мне отказали. То ли английский был не очень, то ли знаний не хватило. Это меня сильно приземлило: нечего строить планы, пока нет конкретных предложений.

Что касается Васи, то он попал в компанию по заслугам: он очень сильный бэкенд-специалист, и в школе был отличником, и в универе учился хорошо. Из Германии он вскоре переехал в США. Там мы в следующий раз и встретились.

Осень 2019-го: мы с будущей женой едем в отпуск в Штаты. Нью-Йорк очень понравился. Я словно уже знал этот город по фильмам, а тут приехал, увидел вживую – и все подтвердилось. А в Лос-Анджелесе, наоборот, понравилось не очень. Мы жили в Венис – там, где каналы и скейтерские площадки. Как-то вечером вышли погулять: бездомные кричат, ругаются матом, чуть не дерутся – мы переглянулись и поехали домой.

В самом начале пандемии съездили еще раз. Возвращались с приключениями: Норвегия в начале марта закрыла въезд, а у нас билеты через Осло.

…но вдруг позвали в США

– Весной 2020 года Вася пишет: у нас в стартапе в Сан-Франциско скоро открываются вакансии, скилов у тебя достаточно, не хочешь попробовать? Я отправил резюме, и в июне мы провели первый этап собеса – онлайн-кодинг.

Он прошел успешно, но через пару дней Трамп забанил выдачу рабочих виз. И стало понятно, что продолжать смысла нет. Мы договорились поставить процесс на паузу, а когда ситуация изменится, продолжить.

После победы Байдена появилась надежда, что визовый бан снимут. Мы вновь вышли на связь с компанией в феврале 2021-го. Я прошел все этапы собеседования онлайн и в апреле получил офер. Офер был хороший: не то что мне дали 80 000 в год и всё – нет, там была медианная зарплата софтвер-инженера в Калифорнии, то есть вилка 100 000 –150 000. Долго я не думал. Это была возможность поехать туда, куда я всегда хотел.

Как попасть в американский стартап

– Мой стартап занимался компьютерным зрением – анализом спутниковых снимков и обнаружением на них различных объектов. Команда – человек 20.

В Беларуси бытует мнение, что круто работать в стартапе, так как там высокая зарплата, и не очень круто «на галере». В США наоборот: у многих цель – попасть в MAANG, ведь в корпорациях приличные чеки – 200 000 – 500 000. В стартапах же стараются оптимизировать расходы.

То есть в стартапах денег меньше, попасть туда реально, и все же не так просто. Если вслепую отправлять резюме по компаниям, шанс будет мизерным, особенно если ты парень из Беларуси. Надо быть крутым спецом, а еще лучше – иметь международный опыт.

Вася начинал как раз с рассылки резюме. Не знаю, сколько штук он отправил, но точно несколько десятков. Правда, у него было преимущество – опыт работы в Германии.

У меня такого опыта не было. Зато у меня была Васина рекомендация. В США хорошо работает система рефералов: если тебя рекомендуют, это дает тебе баллы. А тому, кто порекомендует хорошего специалиста, полагаются бонусы.

Я прошел полный пайплайн интервью: техническое, с эйчаром, с менеджером команды. В том числе был «культурный обмен»: два рандомных чувака подключаются к звонку, и вы полчаса общаетесь, чтобы удостовериться в адекватности друг друга.

В американских стартапах не ищут узких специалистов – если ты делаешь только фронтенд, найти работу будет непросто. Там ищут людей, которые могут предлагать комплексные решения. Поэтому на интервью надо показать, как ты умеешь адаптироваться к новым условиям и имплементировать задачу.

Эйчар же спрашивал, что мне интересно, чем бы я хотел заняться. Вопросами о том, кем я вижу себя через 10 лет, никто не мучил.

Уровень английского, как оказалось, не так уж и важен. Те 500 времен глаголов, которые мы учим по книгам, на практике никто не использует. Америка – страна мигрантов, нативных носителей языка здесь раз-два и обчелся. Да, знанием пары фраз не обойтись, но если ты понимаешь речь и умеешь объясниться, то все окей.

Переезд и адаптация

– Миграционный процесс занял время, и переехал в Сан-Франциско я только в августе 2021 года. Посольство в Минске тогда работало в ограниченном режиме, но по письму меня записали, и я получил визу. Важный нюанс: это была J-1 – виза для interns & trainees. По ней я мог находиться в Штатах 18 месяцев без права продления.

Первые недели жил у Васи. Помощь его бесценна. Он помог получил налоговый номер, завести счет в энергокомпании, снять жилье. Считаю, что те, кто улетает в чужую страну в одиночку, герои.

Найти жилье несложно: в моем случае это была квартира 70 кв. м в хорошем безопасном районе за 3300 долларов в месяц.

Проблема в том, что у тебя нет кредитной истории, от которой зависит все: от аренды до получения кредитной карты. Ты выбираешь жилье, подаешь заявку, они делают бэкграунд-чек. Если он нулевой, тебе отказывают.

Мне помог опыт Васи, который при переезде договорился с арендодателем на повышенный залог в размере месячной платы. Я договорился на таких же условиях.

Первый месяц было морально сложно. Один в Штатах, все на английском, новый коллектив, а ты перед этим шесть лет провел в зоне комфорта в одной и той же компании.

Разговор по телефону – стресс. Чтобы получить номер соцстрахования, пришлось записываться по телефону (из-за ковида в офис просто так не пускали). Поседел, пока сделал.

А вот в работе все оказалось проще. В техническом плане они делают то же самое, пишут такой же код. Я работал на удаленке. Офис был, но из-за ковида все разъехались по стране.

С говорением на работе у меня проблем не возникало, были проблемы с аудированием. Спасало то, что в Google Meet можно включить субтитры. Ну а переписку можно закинуть в Google Translate.

Казалось бы, зачем я поехал в Сан-Франциско, когда можно было работать из места подешевле? Ответ нехитрый: потому что там были знакомые. А через пару месяцев все встало на свои места: приехали жена и собака, и я поймал себя на мысли, что считаю это место своим домом.

Кризис и увольнения, смена страны и работы

– Кризис затронул и наш стартап. Возникли проблемы с финансированием, компания начала искать варианты продажи, и часть команды уволили.

Меня предупредили: не исключено, что тебя позже тоже сократят, но если ты готов рассмотреть другие варианты, то мы дадим тебе самые теплые рекомендации. СТО предложил вакансию в стартапе своего приятеля. Чтобы обезопасить себя, я согласился.

В то же время истекал 18-месячный срок моего статуса trainee. Компания дважды подавала меня на рабочую визу H-1B – оба раза безуспешно. Визы разыгрываются в лотерею раз в год, и шансы довольно высокие. Но в те годы отложенный из-за ковида спрос сильно их снизил. Если раньше на 65 тысяч виз было 150–250 тысяч заявителей, то в 2022 году их подалось полмиллиона, а в 2023-м – уже 800 тысяч.

Одним из вариантов было найти работу для жены, она 2D-художник. Но кризис сыграл против нас: рынок для художников компьютерной графики в США намного меньше, чем для программистов.

В общем, из Штатов надо было уезжать – благо мы подготовились к такому сценарию. Рассматривали ЕС, Англию и Латинскую Америку. Остановились на Мексике: рядом с США, тот же часовой пояс, легкая легализация.

Сначала мы обратились в посольство Мексики и получили там визы временного резидента. Они не дают права на работу, но разрешают проживание.

Основание для такой визы – наличие работы (вне Мексики) и доход от 1800 долларов в месяц плюс 200 долларов на каждого члена семьи. Я подал письмо от СЕО компании с указанием зарплаты и приложил выписку из банка.

По приезде в Мехико мы обменяли эти визы на ВНЖ. Просто к 5 утра пришли в офис иммиграционной службы и записались в очередь, в 10 подали документы, в 12 вышли с карточками. Первая дается на год, потом надо продлевать. В сумме временным резидентом можно быть в течение 4 лет, после этого получить ПМЖ, а еще через год податься на паспорт.

По времени переезд и смена работы почти совпали, но на самом деле эти события не были связаны. В США я зарегистрировал LLC (по сути, ИП) и перешел на контрактную работу со своим подрядчиком, таким образом получив возможность работать из-за рубежа. Новый контракт я заключал уже из Мексики.

Первый стартап был B2B – с умеренным и довольно предсказуемым режимом работы. Сейчас я работаю в В2С, пользовательском приложении, и скучать там некогда.

Про свой стартап

– По выходным тоже некогда скучать, потому что летом у меня появился свой стартап-проект.

Все началось с того, что сестра-студентка спросила, можно ли использовать ChatGPT для академического ресерча. У нее были материалы, которые нужно было проанализировать и сделать вывод.

Я на коленке что-то собрал, и результат получился хороший. Идея! Из этого же можно сделать продукт.

За пару недель собрал небольшую платформу и вывесил LinkedIn-пост: вот посмотрите, что получилось. После этого со мной связался бывший коллега, белорус, который имеет большой опыт в продукте и живет в Европе:

– Классная идея, не хочешь заколлаборироваться? Я могу помочь с маркетингом.

Позже он привел в проект еще одного партнера-белоруса, который отвечает за бизнес.

Суть проекта – автоматический анализ записей звонков с помощью ИИ. Очень многие компании собирают медиаматериалы (видео- и аудиозаписи, тексты), которые потом приходится обрабатывать вручную. Идея в том, чтобы анализировать их с помощью ИИ и делать на основе этих данных отчеты. Модель легко масштабируется на разные домены, однако сейчас мы сфокусировались на анализе sales-звонков.

У нас уже есть MVP и потенциальные клиенты. Сейчас созваниваемся с бизнесом и пытаемся интегрировать нашу платформу в их пайплайны. Этой осенью зарегистрировали компанию в Делавэре. Кстати, это тоже удалось сделать удаленно.

Единственная проблема была с открытием бизнес-счета. Многие необанки, у которых хорошие условия для стартапов, не работают с резидентами РБ. Вообще-то мы, трое основателей, резиденты других стран, но при регистрации смотрят только на паспорт.

Пришлось открыть счет в крупном американском банке. Сыграло на руку то, что у меня там уже был один.

Как оно в Мексике и что дальше

– С переездом в Мексику и получением ВНЖ мы смогли «заземлиться». В США, несмотря на наши усилия и надежды, фоном всегда присутствовала мысль, что, возможно, придется уехать.

Можно ли было приложить больше усилий, чтобы этого не случилось? Определенно, но жизнь порой вносит коррективы. Последние несколько лет были невероятно сложными для всех, и, честно сказать, не всегда хватало ресурса везде успевать.

Но поводов расстраиваться нет, жизнь – это приключение. Мог ли я еще несколько лет назад подумать о том, что окажусь в США? Нет, мог только мечтать. А что я буду жить в Мексике? Тем более нет. И это бесценный опыт, который не проживешь в чужих рассказах. Если переезд в США был сложным – новая страна, новые люди, новые порядки, – то переезд в Мексику был на порядок проще. Мы уже догадывались, с какими сложностями можем столкнуться, и знали, как не потерять себя.

Единственный вызов, с которым пока не удалось справиться, – это испанский язык. Однако в Мехико это не очень критично: здесь достаточно мигрантов из США, поэтому многие специалисты (врачи, парикмахеры, официанты, иногда таксисты) говорят по-английски.

Кстати, в ресторанах невероятно вкусно. Если в Штатах нужно было постараться, чтобы найти вкусную еду (Нью-Йорк – исключение, там гастрономия на высоком уровне), то здесь крутые рестораны с классной кухней и обслуживанием в изобилии. Каждый раз, когда гуляем, видим красивое место и отмечаем на картах, чтобы сходить в другой раз. В какой другой, правда, не очень понятно: на карте отмечено уже несколько десятков кафе и ресторанов.

Мексиканцы гордятся тем, что к ним приезжают мигранты. Когда в смол-токах с местными замечаем, что мы из Беларуси, первый вопрос от них: «Как вам Мексика?»

Быт здесь такой же, как и в других странах: те же магазины, кофейни, бары, люди, выгуливающие собак. Интернет отличный, стоит как в США. Мой провайдер за гигабитный оптоволоконный интернет берет $80.

Арендное жилье очень разное: есть и плохие варианты за 500$, и невероятные квартиры за 5000$. Мы выбрали что-то среднее – квартиру на 160 «квадратов» на 30-м этаже, откуда открывается потрясающий вид на горы.

Многие наши друзья, узнав, что мы в Мексике, удивлялись: «Там же очень опасно, там наркокартели, как вы туда поехали?»

Да, здесь есть наркокартели, есть опасные места, куда даже местные не рекомендуют ездить на машине из-за рисков ограбления. Но они сконцентрированы в определенных штатах, а большая часть страны безопасна. Конкретно в Мехико ночью на улице не чувствуешь опасности.

Из необычного: пока я отвечал на ваши вопросы, у нас случилось землетрясение в 5,8 балла. Было очень страшно, хотя описать это чувство сложно. Мы уже пережили одно землетрясение в Сан-Франциско с такой же магнитудой: ты просто не понимаешь, что делать, когда дом шатается. Жизнь в Беларуси подготовила ко многому, но не к такому. Пожалуй, пора пройти инструктаж и на случай таких потрясений.

Что дальше? Жизнь покажет. В планах на ближайший год-два заниматься стартапом: мы прилагаем большие усилия, чтобы сделать его успешным бизнесом. А еще – много путешествовать. Поездим по Мексике, первым делом хотим в Тулум (поищите фотографии – это райское место), есть планы на поездку в Перу, а также надеемся съездить в Южную Корею и Японию. Поэтому сложно сказать, где мы будем через несколько лет. Но, уверен, это будет что-то интересное.

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