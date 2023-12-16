В Мариуполе партизаны взорвали офицера РФ вместе с машиной 16.12.2023, 13:01

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Оккупант служил в одном из кавказских подразделений.

В Приморском районе Мариуполя активисты движения сопротивления подорвали автомобиль российского офицера. Оккупант из одного из кавказских подразделений оккупационной армии РФ также пострадал в результате взрыва.

Пока он жив: захватчика госпитализировали в мариупольскую больницу. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Со ссылкой на представителей Мариупольского Сопротивления он рассказал о «бавовне», которую организовали активисты украинского подполья для российского офицера из одного из кавказских подразделений оккупационной армии.

«Мариупольское Сопротивление подорвало автомобиль российского военного офицера одного из кавказских подразделений. Вместе с офицером. По ул. Нестерова в Приморском районе (так называемый поселок Кировка). Офицер находится в больнице Мариуполя», – отметил Андрющенко.

«Сделали синхронно с «бавовной», что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ до госпитализации. Держим кулаки, чтобы мразота отправилась петь вместе с Кобзоном», – отметили активисты сопротивления, намекая, что российского оккупанта в Кировке они отправили в больницу, вероятно, 14 декабря, когда во временно оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы в районе бетонного завода и на территории торгового центра «Порт-Сити», где враг размещал военную технику и части систем ПВО.

Активисты сопротивления опубликовали фотографию с автомобилем оккупанта до подрыва, а также показали, как он выглядит после «тюнинга» от партизан.

«Передаем отдельный привет всем владельцам авто с «Z» на автомобиле. Следующая машина может быть ваша», – обратились активисты украинского подполья к коллаборантам и оккупантам на украинском Приазовье.

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