СМИ: Залужный сделал ставку на новую стратегию 4 16.12.2023, 13:11

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Для чего собирает ресурсы главнокомандующий ВСУ?

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. Украина, вероятно, собирает ресурсы для новых операций в 2024 году.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Издание отмечает, что много бронированной техники, которую Украине обещали предоставить партнеры, еще не было использовано. Часть техники вообще не доехала до Украины. В частности, речь идет о танках Leopard 1. Германия и союзники обещали предоставить 200 танков более старой версии, из которых, по данным Welt, Украина получила всего 30 единиц.

Немецкий эксперт по безопасности и политический советник Нико Ланге считает, что Украина делает ставку на истощение.

«Они больше не пытаются удерживать позиции, как в Бахмуте. В то же время они хотят замедлить российские войска и дать им истекать кровью», - сказал он.

Издание заявляет, что у Украины есть большие планы. Об этом свидетельствует и список вооружения, переданный украинским руководством США. Ранее список публиковали журналисты Reuters, там были вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности, танки Abrams, многочисленные беспилотники и боеприпасы.

По мнению Нико Ланге, Украина пытается перейти к мобильной войне, которая так и не реализовалась во время летнего контрнаступления.

Welt добавил, что Залужный согласился на летнее контрнаступление только по политическим соображениям. По данным издания, главнокомандующий не видел шансов на успех без достаточного количества авиационной поддержки. Поэтому наступление с использованием техники он заменил на штурмы малыми пехотными группами.

Журналисты считают, что без механизированной поддержки быстрый прорыв был невозможен. Замена была разумным шагом Залужного. Атаками небольших подразделений он сохранил своих солдат, системы вооружения с Запада и выиграл важное время.

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», - заявил эксперт Ланге.

Немецкое издание добавляет, что одно из направлений наступления мог стать плацдарм в Херсонской области.

«Имея необходимые истребители, ударные вертолеты и беспилотники, Украина могла бы адекватно поддерживать продвижение своих войск, тем более что в этом регионе почти нет российских укреплений. Это было бы контрнаступление, как Залужный, наверное, имел в виду изначально», - добавляют журналисты.

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