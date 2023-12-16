Военные Израиля ведут бои на руинах дома верховного главаря ХАМАСа 16.12.2023, 13:19

Видеофакт.

В сети появились кадры боевых действий между военными ЦАХАЛа и боевиками террористической группировки ХАМАС на руинах дома, в котором жил главарь террористов Яхъя Синвар в Хан-Юнисе.

Об этом сообщает «7 канал».

Военнослужащие разведывательного подразделения «Маглан» вместе с силовиками Шин Бета ведут ожесточенные бои в центре Хан-Юниса, там, где рос главарь ХАМАСовцев. Во время выполнения боевых задач, военнослужащие ликвидировали несколько боевиков, а также обнаружили артиллерийское орудие террористов и туннельные шахты. В одной из них они нашли оружие.

Также бойцы ЦАХАЛа провели обыски в доме начальника ракетного комплекса северной бригады Хан-Юнис. В результате обысков было найдено оружие, а также ценные разведданные.

Террористы пытались оказывать сопротивление израильским войскам. Отряд террористов вышел из шахты и пытался атаковать силы ЦАХАЛа с помощью гранатомета. Однако он был своевременно обнаружен и ликвидирован.

Хан-Юнис является ключевым населенным пунктом в южной части Сектора Газа. Здесь расположено огромное количество вражеской инфраструктуры, в том числе туннелей. Здесь может прятаться старший лидер ХАМАСа Яхъя Синвар, являющийся главным организатором теракта в Израиле, произошедшего 7 октября.

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