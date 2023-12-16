На пресс-конференции Путина не заметили кое-что очень важное Александр Коваленко

16.12.2023, 13:28

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Исторический прецедент повторился.

Не понимаю, как сегодня кто-то смотрит пресс-конференцию Путина, а затем анализирует каждое слово и каждую гримасу того, кто является патологическим лжецом, маньяком и военным преступником. О чем говорить? Что анализировать? Очередные декалитры токсической лжи?

Мне уже давно не интересно и даже противно слушать этот пропитанный враньем тщедушный голосок. Единственное, что я хотел бы услышать от Путина – предсмертный хрип на виселице.

Однако есть другой очень важный момент, на который никто так и не обратил внимание. Речь идет об исключительном поведенческом сходстве российского президента Владимира Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером.

Многие знают Гитлера не только как такого же маньяка, как и Путин, но и как красноречивого оратора, умеющего очаровывать публику своими эмоциональными монологами. Однако это совсем не так.

На самом деле Гитлер был очень неуверен в себе и закрыт. В самом начале своей политической карьеры, когда он выступал перед толпой и слышал критику, он закрывался в себе и терял присущий ему пыл. В нескольких случаях его толпа доводила даже до истерики.

Впоследствии Гитлер нашел выход из этой ситуации и этим выходом стали штурмовики «СС». Практически на всех своих выступлениях и даже партийных Гитлер окружал себя статными, спортивными штурмовиками «СС», среди которых он чувствовал себя защищенным и уверенным в себе.

Собственно, Путин поступил так же.

В преддверии своего выступления он подверг Украину массированному налету «Шахедов», а пока шла его прямая линия и по ее завершению, в воздушном пространстве России летали «МиГ-31К», запустившие гиперзвуковые ракеты Х-47М «Кинжал».

Террор, страх, насилие, все это придает Путину уверенность во время выступлений, когда нечем похвастаться. Побед нет. Страна в глубочайшем кризисе. Россиян диктатор отправляет на убой ради захвата маленькой деревни. Лгать, осознавая, что по всей Украине звучит воздушная тревога, а в небе проносятся «Кинжалы» – гораздо проще.

Чем отличается Путин от Гитлера? По многим параметрам и психологическим дефектам – абсолютно ничем. Очередное закомплексованное ничтожество, проливающее реки крови.

К сожалению, у международного сообщества отношение к Путину все же несколько иное, чем к Гитлеру. И в этом единственная разница между этими двумя диктаторами. Надеюсь, что их конец хотя бы будет одинаковым.

Александр Коваленко, t.me

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